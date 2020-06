QUÉBEC, 09 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada (« Stelmine ») (STH-TSXV) a le plaisir d’annoncer les résultats de ses derniers travaux qui ont permis de prolonger la zone aurifère de Joubert sur plus 80 m en direction ENE et 260 m vers le nord augmentant ainsi la possibilité d’accroître l’étendue de la minéralisation aurifère. Plusieurs échantillons choisis et en rainurage ont généré des concentrations en Au variant de 0,3 à 0,6 g/t accompagnées de teneurs en As allant de 1,300 ppm à > 1 %. Ces nouveaux résultats s’ajoutent à la découverte initiale de Virginia Gold en 2007 (4,69 g/t et 0,48 g/t Au) et ceux obtenus par Stelmine en 2018 (0,83 g/t sur 1,5 m et 1,10 g/t sur 0,25 m). Les veines de quartz et le paragneiss hôte recèlent du grenat, de l’arsénopyrite (traces-10%), de la pyrrhotite/pyrite et tourmaline en faible quantité.

Travaux réalisés durant la dernière campagne :

Un levé plus détaillé de la géologie et de la structure des trois principaux sites associés à la minéralisation aurifère et/ou montrant des teneurs anomales en métaux précieux.



L’extraction de 60 échantillons de roche choisis, principalement récoltés à partir de trois indices, mais également d’autres zones à haut potentiel.



Des échantillons en rainurage provenant de six sites associés à la minéralisation aurifère principale (indice SE, Mines d’Or Virginia) produisant 22 échantillons sur 21 m de chenaux linéaires.



Une campagne d’échantillonnage de till permettant de ramasser 13 échantillons de 10-15 kg dont les minéraux lourds ont été extraits pour former un concentré analysé pour les métaux précieux et de base.

Isabelle Proulx, Présidente et Chef de la Direction de Stelmine Canada affirme : « Les travaux de Stelmine démontrent le potentiel aurifère de la propriété Joubert. L’association or-arsenic des échantillons en rainures et choisis prélevés dans les paragneiss cisaillés riches en veine de quartz et s’étendant sur plusieurs kilomètres augure bien pour des futures découvertes. La région entourant la propriété Joubert appartient à la Sous-province de La Grande et suscite un intérêt renouvelé des compagnies minières juniors ».

Protocole QA/QC

Stelmine a établi un strict protocole QA/QC lors de la manipulation des échantillons récoltés de la propriété Joubert. Celui-ci inclut l’insertion et le contrôle de standards certifiés, dans ce cas-ci un standard à haute concentration (OREAS-210) et un standard à faible teneur (OREAS-252) en or, des blancs, des duplicatas afin de valider la précision et la justesse des résultats d’analyse. Des échantillons de 10-15 kg de tills furent collectés à l’aide d’une pelle en acier propre. Tous les échantillons ont été recueillis sur le terrain par des géologues stagiaires et furent placés dans un sac en plastique, identifié et scellé. Un géologue professionnel a par la suite visité les sites d’échantillonnage. Les sacs ont été ensuite transférés dans des poches de riz et gardés en sécurité au camp de base de la pourvoirie Mirage avant d’être expédiés par camion appartenant à des compagnies de transport fiables jusqu’au laboratoires ODM, Ottawa ou Actlabs, Ancaster, Ontario. Les concentrations en Au ont été déterminées par méthode de pyroanalyse (1A2_ICP_50 g). Les concentrations en or et autres éléments en traces des concentrés de minéraux lourds ont été déterminées via la méthode INAA+ICP_OES (1H).

Le contenu technique de ce communiqué a été préparé par Michel Boily, PhD, géo; une personne qualifiée (QP) selon la norme NI 43-101.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d’exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. La Société détient 843 claims d’une superficie de 438 km² sur la partie Est du Bassin métasédimentaire de l’Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 37 324 046 actions émises et en circulation.

