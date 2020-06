MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

Selskabsmeddelelse nr. 22-2020

Odense, den 9. juni 2020





Odico A/S opnår bevilling fra EU til forsknings-og udviklingsprojekt





Eurostars har i dag informeret Odico A/S om, at selskabet som ledende partner støttes med op til 2,25 mio. kr. til gennemførelse af projektet ”ROBOCRETE – Sustainable and cost-effective ROBOtic formwork manufacturing for the conCRETE Industry”.

Der er tale om et Eurostars projekt, der finansieres gennem EUREKA - en sammenslutning af 36 lande, i Danmark repræsenteret ved Innovationsfonden – samt fra den Europæiske Unions Horizon 2020 rammeprogram for forskning og udvikling.

Dette internationale projekt gennemføres i samarbejde med ”Instituttet for Strukturel Design ved Tekniske Universitet Braunschweig” samt den tyske betonelementproducent ”Beton und Naturstein Babelsberg GmbH i Berlin.

Formålet med projekt ROBOCRETE er at udvikle produkter og metoder til robotteknologisk fremstilling af 100% genanvendelige støbeforme i industriel voks. Projektet vil koble avanceret materialeforskning fra Braunschweigs Tekniske Universitet med Odico’s robotteknologi for hermed at skabe et system for højhastighedsfremstilling af bæredygtige støbeforme med avanceret geometri, som reducerer CO2-belastningen ved betonbyggeri. Teknologien testes i pilotproduktion ved BnB Gmbh gennem projektet

Prof. Dr. Norman Hack, TU Braunschweig:

“ We believe that the combination of 100% recyclable formwork production with robotic concrete technology can have a pivotal impact in the global concrete industry, and as research leaders in this domain we look forward to bring this cutting edge innovation closer to the market with Odico.”

Projektet forventes opstartet i 4. kvartal af 2020 og vil løbe over en periode på 36 måneder. Bevillingen fra Eurostars / Innovationsfonden forudsætter, at parterne forinden indgår en samarbejdsaftale.







Yderligere oplysninger: CEO Anders Bundsgaard, tlf.: +45 2222 1235, e-mail: anders@odico.dk.

