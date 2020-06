Portland, June 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- アライド-マーケット-リサーチが発表したレポートによると、世界の音響カメラ市場は122.6で2019百万ドルと見積もられ、274.6で2026百万ドルに達すると予想さ レポートは、トップの投資ポケット、トップ勝利戦略、ドライバー&機会、市場規模&見積もり、競争力のあるシナリオ、および揺れる市場動向のすべての包括的な

機械の安全と効率的な性能を可能にする必要性の高まり、石油-ガス-発電プロジェクトにおける音響カメラの使用の増加、厳しい安全性と政府規制 一方、音響カメラの製造-メンテナンスコストの高さは、ある程度成長を抑えています。 それにもかかわらず、高度NDT装置の使用法のサージは企業のもうかる機会を提供すると予想されます。

即時にアクセスできますのダウンロード–サンプル報告書 : https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/5862

COVID-19シナリオ-

*COVID-19の発生は、世界の音響カメラ市場に大きな影響を与えました。 グローバルロックダウンにより、大都市の騒音公害に対抗する必要性が最小限に抑えられ、それに応じて、世界中の音響カメラの需要が大幅に減少し また、パンデミックはサプライチェーンに大きな混乱をもたらし、世界市場に大きな影響を与えています。

•しかし、いくつかの政府機関によって既存の規制に一定の緩和が課されており、世界的な音響市場がすぐに損失を回収すると予測されている。

グローバルな音響カメラ市場は、アレイタイプ、測定タイプ、用途、最終用途、および地域に基づいて分かれています。 アレイタイプ別では、第2セグメントは2019年の総市場売上高の三分の一を占め、2026年末までにトレイルをリードすると予想されています。 同時に、3Dセグメントは、予測期間を通じて13.1%の最速CAGRを明らかにするだろう。

割引のために尋ねなさい : https://www.alliedmarketresearch.com/purchase-enquiry/5862

アプリケーションによって、ノイズ源検出セグメントは2019年の市場全体の三分の一以上に貢献し、2026年までのねぐらを支配すると予想されます。 同時に、リーク検出セグメントは、調査期間中に最速のCAGRを13.0%登録すると予想されます。

地理別では、2019年にアジア太平洋地域が大きなシェアを獲得し、世界の市場のほぼ半分を占めている。 さらに、この地域はまた、12.6%の2026の最速のCAGRを描くだろう。 市場レポートを通じて分析された他の州には、北米、欧州、LAMEAが含まれます。

取得する報告書のカスタマイズ : https://www.alliedmarketresearch.com/request-for-customization/5862

業界のキープレーヤー-

グローバル音響カメラ市場レポートで分析された主要市場プレーヤーには、Bruel&Kjaer、Norsonic ASが含まれます。,CAE Sofwtare&Systems,Polytec GmbH,Siemens PLM Software(Siemens AG),Microflown,Signal Interface Group,Inc.、Sorama、GFAI Tech GmbH、ZIEGLER-Instruments。 これらの市場参加者は企業の地位を高めるためにパートナーシップ、拡張、共同、共同請負、および他を含む複数の作戦を実行した。

アクセス通り(プレミアム-需要の契約に基づく評価モデル) @ https:/www.alliedmarketresearch.com/Avenue-Membership-details

アベニュー、ユーザーの図書館のグローバル市場レポートの調査結果データベースは、包括的な報告に関する世界最大の新興市場である。 それは更にちょっとのちょっとのすべての利用できる企業のレポートへのeアクセスを提供する。 アベニューは、世界中の様々な産業、経済、およびエンドユーザーにコアビジネスの洞察を提供することにより、登録されたメンバーは、すべての包括的な要件へ

About Us:

Allied Market Research (AMR) is a full-service market research and business-consulting wing of Allied Analytics LLP based in Portland, Oregon. Allied Market Research provides global enterprises as well as medium and small businesses with unmatched quality of "Market Research Reports" and "Business Intelligence Solutions." AMR has a targeted view to provide business insights and consulting to assist its clients to make strategic business decisions and achieve sustainable growth in their respective market domain.

We are in professional corporate relations with various companies and this helps us in digging out market data that helps us generate accurate research data tables and confirms utmost accuracy in our market forecasting. Each and every data presented in the reports published by us is extracted through primary interviews with top officials from leading companies of domain concerned. Our secondary data procurement methodology includes deep online and offline research and discussion with knowledgeable professionals and analysts in the industry.

Contact: David Correa 5933 NE Win Sivers Drive #205, Portland, OR 97220 United States USA/Canada (Toll Free): +1-800-792-5285, +1-503-894-6022, +1-503-446-1141 UK: +44-845-528-1300 Hong Kong: +852-301-84916 India (Pune): +91-20-66346060 Fax: +1(855)550-5975 help@alliedmarketresearch.com Web: https://www.alliedmarketresearch.com