Portland, OR, June 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- アライドマーケットリサーチが発表したレポートによると、 負圧創傷治療装置市場 は2020年に21億4400万ドルに固定され、2027年までに33億4400万ドルを獲得すると予想され、2020年から2027年までのCAGRは5.7%に成長します。

慢性状態の発生率の急増、急速な高齢化、複雑な創傷に対処するNPWTデバイスの技術的進歩により、世界的な陰圧創傷治療デバイス市場の成長が加速しています。 さらに、医療費を削減する意識が高まり、市場の成長が補われました。 ただし、NPWTに関連する合併症は、市場の成長を妨げます。 逆に、高度な治療プロトコルへの注目が高まり、創傷治療における大きなアンメットニーズが今後数年間で市場関係者に新しい機会を開くと予想されます。

COVID-19シナリオ:

•糖尿病や肥満などの慢性疾患の有病率が高まり、使い捨てデバイスの使用が増えると、陰圧創傷治療デバイスの需要が高まります。

•医薬品原料や医療機器の製造に対する制限は、市場を阻害するでしょう。

グローバル陰圧創傷治療装置市場は、製品、アプリケーション、エンドユーザー、および地理学に基づいて分割されます。製品に基づいて、市場は従来のNPWTデバイスと使い捨てNPWTデバイスに分かれています。シングルユーザーNPWTセグメントは、予測期間中に7.1%という最高のCAGRを示すと予想されます。ただし、従来のNPWTデバイスは2019年に最大のシェアを占め、市場の4分の3以上を占めています。

アプリケーションに基づいて、市場は慢性創傷と急性創傷に分類されます。慢性創傷セグメントは、予測期間中に6.1%という最高のCAGRを描くと予想されます。さらに、このセグメントは2019年に最大のシェアを占め、市場のほぼ3分の2を占めています。

世界の陰圧創傷治療装置市場は、北米、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、LAMEAなどのいくつかの地域で分析されています。アジア太平洋地域全体の市場は、予測期間中に7.9%の最高のCAGRを登録すると予想されます。ただし、北米全体の市場は2019年に最大のシェアを占め、市場の5分の2を占めています。

世界的な陰圧創傷治療装置の市場レポートには、次のような主要な市場プレーヤーの詳細な分析が含まれていますATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG, Talley Group Ltd., Smith & Nephew Plc., 3M (Acelity L.P. Inc.,), ConvaTec Group Plc., Cardinal Health, DeRoyal Industries, Inc., Devon International Group, Investor AB (Mölnlycke Health Care AB), and Olle Larsson Holding AG (Medela AG).

