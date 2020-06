Portland, OR, June 09, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据联合市场研究公司(Allied Market Research)发布的报告, 负压伤 口治 疗仪 市 场 到2020年将达到21.4亿美元,预计到2027年将达到33.4亿美元,从2020年到2027年的复合年增长率为5.7%。

慢性病的发病率激增,人口的快速老化以及NPWT设备用于处理复杂伤口的技术进步推动了全球负压伤口治疗设备市场的增长。 此外,减少医疗保健费用的意识的提高补充了市场的增长。 然而,与NPWT相关的并发症阻碍了市场的增长。 相反,在未来几年中,对先进治疗方案的关注激增以及对伤口护理的大量未满足需求预计将为市场参与者提供新的机会。

在以下位置索取样品报告: https://www.alliedmarketresearch.com/request-sample/434

COVID-19方案:

•诸如糖尿病和肥胖症之类的慢性疾病的流行和一次性使用设备的增加使用将增加对负压伤口治疗设备的需求。

•制造药品成分和医疗器械的限制将阻碍市场。

全球负压伤口治疗仪市场按产品,应用,最终用户和地理位置细分。根据产品,市场分为常规NPWT设备和一次性NPWT设备。预计在预测期内,单用户NPWT细分市场的复合年增长率最高,为7.1%。然而,传统的NPWT设备在2019年占有最大份额,占市场的四分之三以上。

根据用途,市场分为慢性伤口和急性伤口。预计在预测期内,慢性伤口部分的复合年增长率最高,为6.1%。此外,该细分市场在2019年占有最大份额,占据了近三分之二的市场。

对全球负压伤口治疗设备市场进行了分析,涵盖了北美,亚太地区,欧洲和LAMEA等多个地区。预计亚太地区市场在预测期内的复合年增长率最高,为7.9%。然而,北美市场在2019年占有最大份额,占市场的五分之二。

有关购买咨询,请访问: https://www.alliedmarketresearch.com/purchase-enquiry/434

全球负压伤口治疗设备市场报告包括对主要市场参与者的深入分析,例如 ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG, Talley Group Ltd., Smith & Nephew Plc., 3M (Acelity L.P. Inc.,), ConvaTec Group Plc., Cardinal Health, DeRoyal Industries, Inc., Devon International Group, Investor AB (Mölnlycke Health Care AB), and Olle Larsson Holding AG (Medela AG).

