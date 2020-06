TORONTO, 09 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le portail My Porsche se bonifie : la nouvelle fonction En coulisses donne aux clients un aperçu exclusif de l’usine Porsche de Zuffenhausen, permettant ainsi aux clients de suivre l’évolution de leur 911 à chaque étape de construction avant leur arrivée au Canada. Des caméras liées au logiciel de production ont été installées à deux postes de travail où sont produites les voitures de sport 911. Deux autres caméras seront bientôt ajoutées. Réservé aux propriétaires Porsche, le portail client My Porsche regroupe l’ensemble des offres et services offerts pour chaque modèle.



« Depuis les débuts, nous offrons à nos clients la possibilité de commander une voiture sur mesure, la voiture de leurs rêves », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. « La fonction En coulisses pousse l'expérience encore plus loin, puisque le client peut désormais suivre l’assemblage de sa voiture de sport tant convoitée. »

En plus du Canada, l’application sera d’abord offerte aux clients de 911. D’autres modèles suivront. Outre les photos de production, le client peut trouver sur le portail My Porsche d’autres renseignements exclusifs relatifs à sa voiture. Ce portail est aussi disponible sous forme d’application.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l’ensemble du réseau qui compte 19 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

