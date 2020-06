MONTRÉAL, 09 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing lance de nouvelles mesures pour assurer que les voyageurs partent en vacances avec l’esprit tranquille après la pandémie. L’engagement En toute sécurité avec Sunwing garantit la santé et la sûreté des clients tout au long de leur expérience, de l’enregistrement et durant les transferts dans les aéroports ainsi que pendant leur séjour à l’hôtel jusqu’à leur retour.



« En tant qu’entreprise familiale canadienne et plus grande compagnie de voyages intégrée en Amérique du Nord, Sunwing s’engage à augmenter le nombre de mesures quant à la santé et la sécurité des vacanciers durant l'entièreté de leurs vacances », a dit Stephen Hunter, Chef de l’exploitation de Sunwing. Nous sommes la seule compagnie de voyages qui est propriétaire de la compagnie aérienne avec laquelle vous voyagez, des navettes qui vous transportent jusqu’à votre hôtel et de plus de 30 hôtels exploités partout dans les Caraïbes, en Amérique centrale et au Mexique. Grâce à ces nombreuses propriétés, nous pouvons assurer que toutes les mesures de sécurité soient en place pour des vacances fiables et en sûreté. De plus, puisque nous offrons le plus grand nombre de vols directs depuis des villes de départ en région partout au Canada, nous sommes avec vous du décollage à l’atterrissage. »

En ce qui concerne la compagnie aérienne, de nombreuses mesures ont été adoptées pour assurer la santé ainsi que la sécurité des clients, autant dans les aéroports qu’à bord des appareils. Celles dans les aéroports comprennent un enregistrement libre-service lorsque possible et des directives d’éloignement physique. En outre, Sunwing a amélioré les protocoles de nettoyage ainsi que de désinfection des avions, a éliminé la majorité des documents imprimés à bord. À tout ceci s’ajoutent les filtres HEPA qui sont installés dans chaque appareil et l’utilisation obligatoire de masques non médicaux pour tous les passagers* et employés.

Les voyageurs peuvent profiter de transferts sans stress de l’aéroport à leur hôtel grâce aux procédures de santé et de sécurité mises à jour d’Expériences Sunwing. Afin d’assurer le bien-être des clients, Expériences Sunwing a rehaussé ses pratiques sanitaires pour rencontrer les plus hauts standards, a réduit le nombre de passagers durant les transferts et a augmenté la fréquence des désinfections pour les véhicules.

Les hôtels Sunwing à destination ont aussi mis en place des protocoles améliorés pour assurer le bien-être de leurs clients. Cela inclut des mesures sanitaires perfectionnées, des directives d’éloignement physique, une capacité d’occupation réduite et un respect des recommandations établies par l’Organisation mondiale de la santé ainsi que les Centres de contrôle et de prévention des maladies. De plus, les hôtels Royalton Luxury ont adopté une approche de nettoyage à 360°, dans le cadre de laquelle les aires partagées sont assainies chaque heure, ont mis en place une nouvelle formation pour le personnel, ont réduit la capacité des restaurants et bien plus encore.

Les représentants d’Expériences Sunwing sont disponibles pour aider les clients durant leur séjour à destination et de nombreuses mesures furent adoptées pour assurer la sécurité autant du personnel que des vacanciers. Les séances d’accueil seront dorénavant offertes virtuellement et les documents seront distribués électroniquement lorsque possible. Le nombre d’interactions en personne entre les représentants à destination et les clients sera aussi réduit afin de respecter les directives d’éloignement physique. Par contre, les vacanciers qui ont des questions ou des inquiétudes peuvent communiquer avec les représentants d’Expériences Sunwing en tout temps et en toute circonstance pour recevoir de l’aide.

Pour plus d’informations sur l’engagement En toute sécurité avec Sunwing, veuillez suivre ce lien .

* Les clients doivent arriver à l’aéroport en portant un masque non médical ou un couvre-visage. Nous vous recommandons de suivre les directives de l’Agence de la santé publique du Canada à ce sujet.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

