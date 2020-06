9 juin 2020

PAULIC MEUNERIE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2020

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Dans le contexte exceptionnel de la crise Covid-19, des restrictions de circulation et des mesures visant à limiter les rassemblements imposées par le Gouvernement, le Conseil d’administration Paulic Meunerie SA a décidé que l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société se tiendra le 24 juin 2020 à 15 heures, à huis clos, c’est-à-dire sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, conformément à l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

Documents publiés ou mis à la disposition des actionnaires

Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société ( www.paulicmeunerie.com ).

Modalités de participation (instructions détaillées dans l'avis préalable de la Société publié au BALO du 20 mai 2020)

L’Assemblée Générale du 24 juin 2020 se tenant sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle, aucune carte d’admission à cette Assemblée Générale ne sera délivrée.

En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister physiquement à l’Assemblée Générale, ni s’y faire représenter physiquement par une autre personne physique.

Par dérogation au III de l'article R. 225-85 du Code de commerce et sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire à cet effet, un actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation dans les conditions prévues à la dernière phrase du II du même article peut choisir un autre mode de participation à l'Assemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne à la Société dans des délais compatibles avec les dispositions du premier alinéa de l'article R. 225-77 et de l'article R. 225-80 du même code, tel qu'aménagé par l'article 6 du décret n°2020-418 du 10 avril 2020.

Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera disponible sur le site internet de la société Paulic Meunerie SA à compter de la date de parution de l’avis de convocation.

Les actionnaires souhaitant voter à distance ou donner pouvoir au Président de l’Assemblée, pourront :

pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation à l’adresse suivante : CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de l’Isle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 ;

pour les actionnaires au porteur : le formulaire unique de vote à distance ou par procuration peut être obtenu auprès de l'intermédiaire qui gère leurs titres à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale. Cette demande de formulaire devra pour être honorée, être parvenue à CACEIS Corporate Trust (à l’adresse indiquée ci-dessus) au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de l’Assemblée Générale.

Le formulaire unique de vote à distance (formulaire unique avec formule de procuration) dûment rempli et signé (et accompagné de l’attestation de participation pour les actionnaires au porteur) devra être renvoyé à CACEIS Corporate Trust à l’adresse indiquée ci-dessus).

Pour être pris en compte, le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra parvenir (3) trois jours au moins avant la date de l’Assemblée Générale, à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées (à l’adresse indiquée ci-dessus).

Il est précisé qu’en cas de pouvoir au Président de l’Assemblée, ce dernier votera « pour » l’ensemble des résolutions agréées par le conseil d’administration.

Vote par procuration avec indication de mandataire avec le formulaire unique de vote par correspondance ou procuration :

Tout actionnaire donnant mandat à l’une des personnes mentionnées à l’article L.225-106 I alinéa 1 du Code de commerce, à savoir un autre actionnaire, son conjoint, le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ou toute personne physique ou morale de son choix, devra transmettre à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées – 14, rue Rouget de l’Isle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 ou par courrier électronique à l’adresse suivante : ct-mandataires-assemblees@caceis.com , son mandat avec indication du mandataire au plus tard le quatrième jour précédant l’Assemblée Générale.

Le mandataire devra adresser ses instructions pour l’exercice des mandats dont il dispose à CACEIS Corporate Trust – Service Assemblées Générales Centralisées - 14, rue Rouget de l’Isle – 92862 ISSY LES MOULINEAUX Cedex 9 ou par courrier électronique à l’adresse suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com , via le formulaire unique de vote par correspondance ou procuration disponible sur le site internet de la Société, et ce au plus tard le quatrième jour qui précède l’Assemblée Générale.

Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité.

Questions écrites

Il est rappelé que jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le jeudi 18 juin 2020, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siège social ou par courrier électronique à l’adresse électronique suivante : investisseurs@paulic.bzh (en précisant dans l’objet « AG 2020 »). Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.





A propos

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), est un Groupe familial breton reconnu sur le marché des farines labellisées. Il fidélise aujourd’hui plus de 700 clients professionnels sur des marchés diversifiés (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de la grande distribution, restaurateurs, …). En 2019, les trois moulins de l’Entreprise ont permis de générer un chiffre d’affaires de 8,6 M€. Avec Oxygreen®, son procédé de purification des grains de blés à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50%, Paulic Meunerie se positionne sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l’alimentation des insectes d’élevage. PAULIC MEUNERIE est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALPAU. Pour plus d'informations, visitez www.PAULICMEUNERIE.com

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2020

21 juillet 2020

ACTIFIN

François Alexis Bancel

Directeur Administratif et Financier

02 97 40 50 00

investisseurs@paulic.bzh

Benjamin Lehari

Consultant

01 56 88 11 11

blehari@actifin.fr

Isabelle Dray

Relations Presse

01 56 88 11 29

idray@actifin.fr

Alexandre Commerot

Relations Investisseurs

01 56 88 11 18

acommerot@actifin.fr

