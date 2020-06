MONTRÉAL, 09 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIOS EXPLORATION INC. (DIOS) a octroyé un contrat de coupe d’un réseau de ligne de 3.2 km X 0.7-1.1 km (lignes aux 200 m) et de polarisation provoquée dipôle-dipôle en domaine du temps (n=1@6, séparation aux 25 m) pour mieux définir la cible Wi-Target sur son projet d’or K2 en Eeyou Istchee Baie James au Québec, au sud-ouest de la propriété d’or Elmer d’Exploration Azimut. Ce programme permettra un ciblage plus fin de la cible Wi-Target pour une première campagne de forage prévue en fin d’été-automne.



La cible Wi-Target est un grand conducteur électromagnétique aéroporté AIIP/Input-Em (2-3 canaux) n’affleurant pas de 3.6 km de long X 150-300 m de large orienté O/OSO dans des volcanites felsiques bordant le pluton de Kali. Les travaux de Dios ont mis au jour des blocs erratiques de dacite séricitisée (renfermant 1-10% pyrite-pyrrhotite+/-chalcopyrite & filonnets de quartz) titrant jusqu’à 6.72 g/t en or, 0.2%Cu, 29 g/t Ag et des horizons-B (sols) sur les drumlins adjacents orientés ENE donnent de 10 - 283 ppb en or. A 200 m plus au SE de la cible Wi-Target, un affleurement tonalitique a titré 10 g/t en or & 1.81g/t Au dans un cisaillement étroit orienté à N255 (la même orientation que WI-Target), confirmant le fort potentiel du contact entre l’intrusion et les volcanites. Dios a eu toutes les approbations nécessaires du gouvernement de la Nation Cree pour procéder à ces travaux.

DIVERS

Suite au placement accréditif de 1 060 000 $ de mars-avril à 0,10 $ l’action, des honoraires d’intermédiation de $33,000 ont été versés en actions ordinaires de Dios à un courtier d’exercice restreint à distance (voir comm. du 5 mars et premier mai) en contrepartie de 388 236 actions au coût de $0.085 chacune. Ce communiqué fut révisé par H. Desbiens, Geo M.Sc., personne qualifiée (43-101).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.



Contactez :

Marie-José Girard Geo M.Sc.

Présidente et chef de la direction

mjgirard@diosexplo.com

(514) 923-9123

www.diosexplo.com