Porsche accélère le déploiement de sa stratégie Internet afin de répondre aux internautes de plus en plus nombreux à réclamer un accès numérique à la marque. Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) annonce aujourd’hui le lancement de la nouvelle fonction de réservation sur sa plateforme de recherche Porsche Finder. Cet ajout permet à PCL de bonifier l’expérience du client qui peut désormais chercher le modèle de son choix à tout moment à partir de n’importe quel appareil, pour ensuite communiquer avec l’un des 19 Centres Porsche canadiens ou le point de vente au éphémère Porsche Now Richmond au moment qui lui convient le mieux.

Porsche accélère le déploiement de sa stratégie Internet afin de répondre aux internautes de plus en plus nombreux à réclamer un accès numérique à la marque. Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) annonce aujourd’hui le lancement de la nouvelle fonction de réservation sur sa plateforme de recherche Porsche Finder. Cet ajout permet à PCL de bonifier l’expérience du client qui peut désormais chercher le modèle de son choix à tout moment à partir de n’importe quel appareil, pour ensuite communiquer avec l’un des 19 Centres Porsche canadiens ou le point de vente au éphémère Porsche Now Richmond au moment qui lui convient le mieux.

TORONTO, 09 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Porsche accélère le déploiement de sa stratégie Internet afin de répondre aux internautes de plus en plus nombreux à réclamer un accès numérique à la marque. Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) annonce aujourd’hui le lancement de la nouvelle fonction de réservation sur sa plateforme de recherche Porsche Finder. Cet ajout permet à PCL de bonifier l’expérience du client qui peut désormais chercher le modèle de son choix à tout moment à partir de n’importe quel appareil, pour ensuite communiquer avec l’un des 19 Centres Porsche canadiens ou le point de vente au éphémère Porsche Now Richmond au moment qui lui convient le mieux. Les améliorations apportées incluent l’optimisation des filtres de recherche par modèle, génération, équipement et ensemble, ainsi qu’une plus grande sélection de couleurs intérieures et extérieures, y compris les couleurs de toit des cabriolets.



« L’ajout de la réservation en ligne sur la plateforme Porsche Finder bonifie l’expérience du client, puisque cette fonction lui permet de se procurer la Porsche rêvée à tout moment », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. « Avec la plateforme Porsche Finder, les différentes applications Porsche, l’affichage numérique dynamique et les tablettes électroniques près des véhicules en salle, Porsche poursuit la numérisation de ses activités au détail et s’adapte ainsi aux attentes des clients d’aujourd’hui et de demain. »

Lancée en 2018, la fonction Porsche Finder permettait au départ de chercher un véhicule d’occasion dans le stock national. Depuis lors, le site porsche.ca qui héberge Porsche Finder a été optimisé pour permettre la recherche sur mobile et tablette, puisque plus de 50 % des internautes effectuent leurs recherches de véhicules sur un appareil mobile. L’ajout de paramètres de recherche plus précis et d’un moyen de communication direct avec les Centres Porsche nous permet d’offrir aux clients une plateforme encore plus conviviale et des outils pratiques pour trouver le véhicule convoité.

Vous pouvez dès maintenant chercher un véhicule sur la plateforme Porsche Finder dans sa version actualisée à https://finder.porsche.com/ca/fr_CA/

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l’ensemble du réseau qui compte 19 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous sur : twitter.com/porsche | facebook.com/porsche | instagram.com/porschecanada

Applications Porsche : https://www.porsche.com/usa/apps-and-entertainment/apps/

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à https://presse.porsche.de/

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df1142f4-cc88-4f49-aecd-df16610df7bc/fr