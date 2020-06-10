圣地亚哥，加利福尼亚, June 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中美冠科生物技术有限公司今日宣布了新的专利NAFLD/NASH临床前模型研发数据。这些数据将在第80届美国糖尿病协会及冠科自己的网络研讨会进行展示。



这些新的数据共享了NAFLD/NASH模型通过改变冠科现有的高度转化临床前啮齿类动物及NHP模型的饮食喂养结构的发展。这些模型将助力于目前缺乏已通过审批的，针对NAFLD/NASH药物的临床前研发项目。

与此同时，在2020年ADA的海报中，冠科还会支持6月12号的国际NASH日，并且在当天有针对NAFLD/NASH模型发展的演讲。冠科将主持一系列免费的线上活动，并提供这些资源共享，您可以通过这个链接进行注册： CrownBio.com/ADA20 .

中美冠科高级副总裁汪亦欣博士如是说：“我们将继续加强我们高度转化的临床前模型的平台，并承诺在将来不断的加快NAFLD/NASH的研究，我们非常荣幸能在6月的网络活动中共享我们在这个领域取得的最新的研究成果”

中美冠科的ADA线上活动将从6月12日持续到16日，您可以通过这个链接进入： CrownBio.com/ADA20 ，您可以在线与冠科心血管及代谢疾病的专业团队进行沟通。同时还会有包括NAFLD/NASH，糖尿病，肥胖，肾脏和心血管疾病相关的资源可以在线浏览和下载。

关于中美冠科：

中美冠科生物技术有限公司（CrownBio）隶属于JSR生命科学公司，是一家全球性的药物发现和开发公司，为推进肿瘤、炎症、心血管及代谢疾病的研究提供转化医学平台。中美冠科拥有数量庞大的相关模型库和预测工具组合，能够为客户提供优秀的临床候选药物筛选服务。有关详细信息，请访问：

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