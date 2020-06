DALLAS, 10 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adani Green Energy Limited (AGEL, NSE : ADANIGREEN) a remporté le premier contrat de fabrication solaire en son genre auprès de Solar Energy Corporation of India (SECI).



Dans le cadre de ce contrat, AGEL construira 8 GW de projets solaires, outre un engagement qui verra Adani Solar établir 2 GW de capacité supplémentaire de fabrication de cellules et modules solaires. Ce contrat, le plus important en son genre dans le monde, de toute l'histoire, impliquera un seul investissement de 6 milliards USD et créera 400 000 emplois directs et indirects. Il évitera également l'émission de 900 millions de tonnes de dioxyde de carbone au cours de son existence.

Avec ce contrat, AGEL disposera désormais de 15 GW de capacité en exploitation, construction ou sous contrat, accélérant ainsi son parcours pour devenir la plus grande société d'énergies renouvelables au monde d'ici 2025. Ce contrat rapproche également Adani Green Energy Limited de son objectif d'atteindre une capacité de production installée de 25 GW d'énergie renouvelable d'ici 2025, ce qui lui permettra de réaliser un investissement total de 15 milliards USD dans le secteur de l'énergie renouvelable au cours des 5 prochaines années.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d32f661e-23f1-416d-af42-35d1d679d726

À propos de ce contrat, M. Gautam Adani, président d'Adani Group, a déclaré : « Le Premier ministre, l'Honorable M. Narendra Modi, a promis, lors de la Conférence de Paris de 2015 des Nations unies sur les changements climatiques, que l'Inde dirigerait la révolution du changement climatique et respecterait en fait la majorité de ses engagements au titre de la COP21 neuf ans avant l'échéance de 2030. Nous sommes en effet honorés d'être choisis par Solar Energy Corporation of India pour ce contrat historique. Dans le monde actuel, l'adaptation au climat ne peut être considérée comme indépendante des priorités de développement économique ; de plus, la création d'emplois et la décarbonation doivent être des objectifs simultanés. Il est certain que l'énergie renouvelable deviendra le combustible le plus propre et le plus économique au monde et Adani Group a l'intention de jouer un rôle de premier plan dans ce voyage. »

Sur la base du contrat décerné, les 8 GW de projets solaires seront mis en œuvre au cours des cinq prochaines années. Les 2 premiers GW de la capacité de production seront mis en exploitation d'ici 2022 et la capacité suivante de 6 GW sera ajoutée par incréments annuels de 2 GW jusqu'en 2025. Les projets comprendront une variété d'emplacements, dont un projet de génération de 2 GW sur un site unique, le plus grand projet sur un site unique ex-æquo annoncé à l'échelle mondiale. La capacité de fabrication de modules et cellules solaires de 2 GW sera établie d'ici 2022 et, avec la capacité existante de 1,3 GW, elle consolidera davantage la position du groupe en tant qu'installation de fabrication solaire la plus importante d'Inde.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1df6ba23-e3f7-434c-a756-7d0284379b8a

Le modèle commercial d'Adani Green Energy Limited, qui se concentre sur des contrats à long terme avec des contreparties investissables (de classe Investment Grade, IG), la réalisation rapide de grands projets et la création ensuite de partenariats de développement solaire avec d'importants acteurs mondiaux intégrés de l'énergie qui cherchent à réduire leur empreinte carbone, lui a permis de se développer rapidement depuis son introduction en bourse il y a moins de deux ans. Ce nouveau contrat contribuera à renforcer ce modèle.

À propos d'Adani Group

Adani Group est une organisation diversifiée en Inde avec une capitalisation boursière combinée de 22 milliards USD comprenant 6 sociétés cotées en bourse. Elle a créé des portefeuilles d'infrastructures de transport et de services publics de classe mondiale avec une présence pan-indienne. Le siège social d'Adani Group est basé à Ahmedabad, dans l'État du Gujarat, en Inde. Au fil des ans, Adani Group s'est positionné pour devenir le leader du marché dans ses activités de logistique du transport et de services énergétiques, axées sur le développement d'infrastructures à grande échelle en Inde, avec des pratiques d'O&M conformes aux normes mondiales. Avec quatre activités cotées IG, il s'agit du seul émetteur en infrastructure de classe Investment Grade d'Inde. Adani doit son succès et sa position de leader à sa philosophie fondamentale d'« Édification de la nation », guidée par la « Croissance avec bonté », un principe directeur pour une croissance durable. Adani est déterminée à accroître son empreinte en matière d'ESG par un réalignement de ses activités en mettant l'accent sur la protection du climat et en augmentant la sensibilisation communautaire grâce à son programme de RSE basé sur les principes de durabilité, de diversité et de valeurs partagées. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.adani.com

À propos d'Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (AGEL ; NSE : ADANIGREEN), qui fait partie du groupe Adani diversifié, dispose de 15 GW en exploitation, en construction et sous la forme de parcs éoliens et solaires lui ayant été attribués, ce qui en fait peut-être la plus grande société d'énergie solaire au monde. La société développe, construit, détient, exploite et entretient des projets de parcs solaires et éoliens connectés au réseau de services publics. L'électricité générée est fournie à des contreparties investissables. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.adanigreenenergy.com

À propos d'Adani Solar

Adani Solar (Mundra Solar PV Ltd) est la branche de fabrication de systèmes PV solaires d'Adani Group. Adani Solar est le premier fabricant indien d'énergie solaire à intégrer verticalement son activité qui propose des services couvrant l'ensemble du spectre de la fabrication photovoltaïque ainsi que l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction de projets. L'installation de fabrication à la pointe de la technologie avec une infrastructure à plusieurs niveaux est en cours d'expansion jusqu'à 3,5 GW de capacité de cellules et modules sous un seul toit. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.adanisolar.com

