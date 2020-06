Valmet Oyj:n lehdistötiedote 10.6.2020 klo 11.00



Valmet toimittaa keitto- ja kuitulinjan Guangxi Sun Paper Co., Ltd:n Beihain tehtaalle Kiinaan. Sellutehtaan kapasiteetti tulee olemaan 800 000 ilmakuivattua tonnia valkaistua lehtipuusulfaattisellua vuodessa.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2020 toisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

Valmetin toimitus on osa Sun Paperin uutta Beihain tehdasta, jonka sellun- ja paperintuotannon vuotuinen kokonaiskapasiteetti tulee aikanaan olemaan 3,5 miljoonaa tonnia. Tämän toimituksen lisäksi Valmet toimittaa tehtaalle hienopaperikoneen, automaatioratkaisuja ja soodakattilan, joista tiedotettiin huhtikuussa 2020.

”Projektimme tavoitteena on rakentaa maailmanluokan tehdas. Halusimme valita edistyksellisen ja luotettavan teknologian, jolla on vähäiset ympäristövaikutukset ja joka lisäksi toimii laadukkaasti, tehokkaasti ja alhaisilla käyttökustannuksilla. Valitsimme toimittajaksi Valmetin, joka pystyi vastaamaan projektimme tavoitteisiin hyvin. Yhteistyömme on myös ollut onnistunutta kaikissa aiemmissa projekteissamme”, sanoo Yanjun Cao, Sun Paperin varatoimitusjohtaja.

”Keskustelimme paljon asiakkaan kanssa, ja pystyimme tarjoamaan heidän tarpeisiinsa sopivan ratkaisun, nopean toimitusaikataulun ja pitkäaikaisen yhteistyön. Myös kaikki aiemmat sellutehdasreferenssimme myötävaikuttivat tähän tärkeään tilaukseen”, sanoo Xiangdong Zhu, Valmetin Kiinan maajohtaja.

”Keitto- ja kuitulinjassa hyödynnetään johtavaa prosessiteknologiaa, johon sisältyvät jatkuvan keiton teknologiamme uusimmat kehitysaskeleet. Näin saavutetaan erinomainen tehokkuus energian ja raaka-aineen käytössä. Erinomainen lopputuotteen laatu, alhaiset jätevesivirrat ja hyvä ympäristötehokkuus varmistetaan käyttämällä TwinRoll-pesupuristimien uusinta sukupolvea koko kuitulinjassa yhdessä Valmetin lajittelu-, happi- ja valkaisuteknologian kanssa”, sanoo Valmetin Kuidunkäsittely-liiketoimintayksikön myyntipäällikkö Eva Engelfeldt.





Tietoja Valmetin toimituksesta

Valmetin toimitus sisältää päälaitteiston ja prosessisuunnittelun jatkuvatoimiseen keittoon, oksanerotteluun, lajitteluun, ruskean massan pesuun, happidelignifiointiin ja kolmivaiheiseen kloorikaasuttomaan (ECF) valkaisuun. Toimitukseen sisältyvät myös näiden osa-alueiden varaosat ja tehdaspalvelut.

Tietoa asiakkaasta Sun Paper

Sun Paper on yksi vuonna 1982 perustetun Shandong Sun Holdings Groupin tytäryhtiöistä. Sun Paperilla on tällä hetkellä kaksi tehdasta Kiinassa Shandongin maakunnassa. Lisäksi yhtiöllä on Laosissa tehdas, jossa on 300 000 tonnia vuodessa tuottava liukosellulinja sekä 400 000 tonnia vuodessa tuottava kierrätyssellulinja. Heinäkuussa 2019 Sun Paper perusti kokonaan omistamansa tytäryhtiön Guangxi Sun Paperin, joka rakentaa integroidun sellu- ja paperitehtaan Beihaihin.

Lisätietoja:

Xiangdong Zhu, Kiinan maajohtaja, Valmet, puh. +86 138 0179 5775

Eva Engelfeldt, myyntipäällikkö, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. +46 706 80 52 19

