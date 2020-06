Aqua Bio Technology (ABT) har fått markedstillatelse fra indiske myndigheter for salg av hudpleieserien Moana. Totalt 19 produkter i serien er nå godkjent, og salget vil begynne så snart forholdene i India gjør det mulig.



Som i det meste av verden er det innført strenge smitteverntiltak i India på grunn av koronapandemien. Så snart nedstengingen av landet er opphevet, er ABTs indiske partner DNO Group klar til å begynne salget umiddelbart.

India er et av verdens største markeder for skjønnhets- og personlig pleieprodukter, med et anslått årlig salg på om lag åtte milliarder dollar.

Aqua Bio Technology har internasjonale distribusjonsrettigheter for den New Zealand-produserte hudpleieserien Moana. I løpet av de to siste årene har ABT bygget opp et nettverk av lokale distributører som når ut til en samlet befolkning på 1,7 milliarder mennesker i tre verdensdeler.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12