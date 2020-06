SAN DIEGO, 10 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience a annoncé aujourd'hui la présentation de nouvelles données exclusives sur le développement de modèles précliniques de NAFLD/NASH. Les données seront disponibles lors des 80e Sessions scientifiques de l'American Diabetes Association (ADA), ainsi que lors de l'événement virtuel gratuit de CrownBio.



Les nouvelles données partagent le développement des modèles de NAFLD/NASH générés par des modifications alimentaires dans le répertoire de modèles de rongeurs et de PNH précliniques hautement translationnels de CrownBio. Les modèles permettront d'améliorer le développement de médicaments précliniques pour la NAFLD/NASH, une maladie qui manque actuellement de traitements approuvés.

Parallèlement aux affiches présentées lors de l'ADA 2020, CrownBio soutient également la journée Internationale de la NASH organisée simultanément le 12 juin avec une présentation du développement des modèles de NAFLD/NASH. CrownBio organise un événement virtuel gratuit, offrant un accès à l'ensemble de ces ressources, qui est enregistré sur CrownBio.com/ADA20 .

« Nous nous engageons à promouvoir et accélérer la recherche sur la NAFLD/NASH, en continuant à améliorer notre plateforme de modèles précliniques hautement translationnels », a déclaré le Dr Jim Wang, directeur général adjoint des maladies cardiovasculaires et métaboliques chez CrownBio. « Nous sommes ravis de pouvoir partager nos dernières recherches dans ce domaine présentant d'importants besoins non satisfaits à travers une variété d'événements virtuels innovants en juin. »

L'événement virtuel ADA de CrownBio se déroule du 12 au 16 juin sur CrownBio.com/ADA20 . Il permettra aux participants de discuter avec l'équipe spécialisée dans les maladies métaboliques et cardiovasculaires de CrownBio mais aussi d'examiner et de télécharger une large gamme de ressources portant sur divers domaines thérapeutiques comprenant la NAFLD/NASH, le diabète, l'obésité, et les maladies rénales et cardiovasculaires.

À propos de Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience, société JSR Life Sciences, est une entreprise de services de découverte et développement de médicaments à l'échelle mondiale fournissant des plateformes translationnelles visant à faire avancer la recherche dans les domaines de l'oncologie, l'inflammation et des maladies métaboliques. Avec un portefeuille étendu de modèles pertinents et d'outils prédictifs, Crown Bioscience permet à ses clients de fournir des candidats cliniques supérieurs. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site :

Contact pour les médias :