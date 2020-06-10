聖地牙哥, June 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience 今天宣佈發佈最新專屬的 NAFLD/NASH 臨床前模型開發數據。數據將在美國糖尿病協會 (ADA) 第 80 屆科學年會及 CrownBio 的輔助虛擬活動公佈。



新數據將分享在 CrownBio 的高轉化性囓齒類動物和 NHP 臨床前模型庫中改善飲食而達成的 NAFLD/NASH 模型開發。這些模型將促進臨床前 NAFLD/NASH 藥物開發，而這個疾病領域目前仍未有任何治療獲得批准。

除 ADA 2020 海報外，CrownBio 也會透過 6 月 12 日的 NAFLD/NASH 模型開發演示以支持同日的「國際非酒精性脂肪肝炎日」。CrownBio 將舉辦一個免費的虛擬活動，公開提供所有這些資源，詳情載於 CrownBio.com/ADA20 。

CrownBio 血管與代謝疾病高級副總裁 Jim Wang 醫生表示：「我們致力透過繼續增強公司高度轉化臨床前模型平台來進一步促進和發展 NAFLD/NASH。我們很高興有機會在今年 6 月一系列創新的虛擬活動中就這個仍未能滿足需求的領域方面分享我們的最新研究。」

CrownBio 的虛擬 ADA 活動舉行日期為 6 月 12 至 16 日，網址為 CrownBio.com/ADA20 。年會將鼓勵各方與 CrownBio 心血管和代謝疾病團隊投入討論，參與者也可查閱和下載包括 NAFLD/NASH 在內各疾病領域的各種資源，包括糖尿病、肥胖症、腎病和心血管疾病。

關於 Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience 是一家 JSR 生命科學公司，是一家全球藥物研發和開發服務公司，提供轉化平台以推進腫瘤學、炎症和代謝疾病研究。憑著廣泛的相關模型和預測工具組合，Crown Bioscience 使客戶能夠提供優質的臨床候選產品。如欲了解更多詳情，請瀏覽：

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