OTTAWA, 10 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles données de l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) suggèrent que les entreprises et les organisations canadiennes lancent de nouveaux sites Web de commerce électronique et basculent en ligne à un rythme jamais vu auparavant.



En mai 2020, les Canadiens ont enregistré un nombre record de noms de domaine .CA, ce qui en fait le mois le plus important de l’histoire du registre .CA en plus de 20 ans. Cela s’inscrit dans la tendance observée depuis le début de la pandémie, alors que les Canadiens démarrent de nouvelles entreprises, créent des sites Web personnels et se tournent vers les services en ligne.

Points essentiels

En mai 2020, 54 129 noms de domaine .CA ont été enregistrés, soit une augmentation de 38 % par rapport à mai 2019 (39 319). Il s’agit du mois le plus occupé pour les enregistrements .CA depuis la création de l’ACEI en 1998.

Selon un sondage informel mené auprès de 213 titulaires .CA au cours de la période de deux mois, 40 % d’entre eux ont créé un nouveau site Web d’entreprise, 15 % ont créé un site Web de commerce électronique et 17 % ont créé un site Web personnel.

Des centaines de nouvelles entreprises et organisations .CA ont été lancées au cours des derniers mois, notamment :

º conquercovid19.ca : une organisation qui s’efforce de fournir des masques, des gants et d’autres fournitures aux travailleurs de première ligne.

º thenextsip.ca : une entreprise basée en Colombie-Britannique qui aide les petits cafés du Canada à vendre leurs grains.

º canadasews.ca : un mouvement de bénévoles à travers le Canada fournissant des masques en tissu et des bonnets de chirurgie aux travailleurs de première ligne qui en ont besoin.

º bestbacon.ca : un service de livraison de bacon situé à Ottawa.

º artwrk.ca : un espace de commerce électronique en ligne permettant aux artistes d’afficher leurs créations.

º neighbourhoodcoffee.ca : un café communautaire situé à Toronto qui accueille des artisans et des produits locaux .

º ourcanadian.ca : un wiki participatif de produits et services canadiens développé par des étudiants de l’Université de Victoria.

º : une organisation qui s’efforce de fournir des masques, des gants et d’autres fournitures aux travailleurs de première ligne. º : une entreprise basée en Colombie-Britannique qui aide les petits cafés du Canada à vendre leurs grains. º : un mouvement de bénévoles à travers le Canada fournissant des masques en tissu et des bonnets de chirurgie aux travailleurs de première ligne qui en ont besoin. º : un service de livraison de bacon situé à Ottawa. º : un espace de commerce électronique en ligne permettant aux artistes d’afficher leurs créations. º : . º : un wiki participatif de produits et services canadiens développé par des étudiants de l’Université de Victoria. Il s’agit du deuxième mois consécutif de croissance à deux chiffres, puisqu’avril 2020 a enregistré une augmentation de 28 % par rapport à l’année précédente (de 40 922 à 52 196).

Du 1 er avril au 31 mai 2020, l’ACEI a enregistré sa meilleure période de deux mois avec un total de 108 018 domaines .CA enregistrés.

avril au 31 mai 2020, l’ACEI a enregistré sa meilleure période de deux mois avec un total de 108 018 domaines .CA enregistrés. L’Ontario a enregistré 47 % de tous les enregistrements .CA au cours de la période de deux mois, suivie de la Colombie-Britannique (18 %) et du Québec (15 %).

Citations de la direction

Il est remarquable de voir comment les entreprises canadiennes s’adaptent en période de crise. Nous constatons que des milliers d’entreprises à travers le Canada adoptent le commerce électronique, le ramassage à l’auto et d’autres nouveaux modèles d’affaires qui tirent parti du pouvoir d’Internet. Avec autant d’indicateurs économiques orientés à la baisse, nous sommes ravis de voir que l’économie en ligne joue un très grand rôle en ce qui concerne le maintien des emplois au Canada.

– Byron Holland, président et chef de la direction, Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

Ressources supplémentaires

Apprenez-en plus sur les exigences en matière de présence au Canada applicables aux domaines .CA

Apprenez comment l’ACEI protège le registre des domaines .CA

Au sujet de l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l’ensemble de la population canadienne. L’ACEI conçoit également des technologies et des services, tels que le pare-feu DNS de l’ACEI et le Bouclier canadien de l’ACEI, qui contribuent à l’atteinte de son objectif qui consiste à bâtir un meilleur Canada en ligne. L’équipe de l’ACEI exploite l’un des domaines de premier niveau de code de pays connaissant la croissance la plus rapide, un réseau DNS mondial de haut calibre et l’une des solutions de registre d’arrière-plan les plus évoluées au monde.

Personne-ressource pour les médias

Spencer Callaghan

Gestionnaire des communications, ACEI

spencer.callaghan@cira.ca

613 237-5335, poste 276