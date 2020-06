Gabriel Holding A/S

Efter 6 måneder af regnskabsåret 2019/20 forventede Gabriel Holding A/S for hele regnskabsåret en omsætning på 670-690 mio. kr. (708 mio. kr.) og et resultat før skat på 10-15 mio. kr. (69,3 mio. kr.).

Det var forventet at udbruddet af coronavirus (COVID-19) ville påvirke de markedsmæssige forudsætninger for selskabet negativt. Forventningen til 2. halvår var således en omsætningstilbagegang på 25-30% og et negativt resultat før skat på 22 – 27 mio. kr.

Den realiserede omsætning i april og maj svarer til de senest indregnede forventninger mens resultatet før skat er realiseret over de indregnede forventninger. Særligt er den negative effekt fra omsætningstilbagegangen på koncernens bruttoavance mindre end indregnet ligesom gennemførte tilpasninger i omkostningsbasen har haft større effekt end forventet.

På den baggrund, og på trods af fortsat stor usikkerhed og begrænset sigtbarhed i markedet, opjusteres forventningerne til regnskabsåret. Efter 8 måneder forventes for andet halvår en omsætningstilbagegang på 20-25% (mod 25-30% i seneste forventning) og et negativt resultat før skat på 10-15 mio. kr. (mod 22-27 mio. kr. i seneste forventning).

Samlet giver dette en forventning til hele regnskabsåret 2019/20 en omsætning på 680-700 mio. kr. (708 mio. kr. sidste år) og et resultat før skat på 22-27 mio. kr. (69,3 mio. kr. sidste år).

Det bemærkes at forventningerne fortsat er påhæftet en høj grad af usikkerhed idet udbrud af coronavirus (COVID-19) i særlig grad begrænser sigtbarheden i markedet.

