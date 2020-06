TORONTO, 10 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teladoc Health (NYSE : TDOC), le chef de file mondial de solutions virtuelles de soins de santé, annonce aujourd’hui que ses services de télémédecine seront maintenant offerts aux populations inuites et des Premières Nations dans le cadre d’un partenariat avec Johnston Group , l’un des principaux administrateurs d’avantages sociaux et de produits d’assurance. Offerts par l’entremise du programme d’avantages sociaux spécialisé de Johnston Group, le CINUP, les services de télémédecine de Teladoc Health aideront plus de 350 employeurs inuits et des Premières Nations à combler les lacunes en matière d’accès aux soins des membres de leur personnel, dont bon nombre vivent à des heures d’un médecin de première ligne ou d’un hôpital.



Le besoin d’un soutien en téléconsultation s’impose chez les organisations et le personnel inuits et des Premières Nations étant donné que près de 40 % de la population autochtone du Canada, qui comprend les Premières Nations, les Inuits et les Métis, habite en milieu rural1. Ce besoin est d’autant plus criant que seulement 8 % des médecins au Canada pratiqueraient dans ces régions, la majorité se trouvant dans les centres urbains ou à proximité de ceux-ci2. Ce soutien limité, auquel s’ajoutent un système de santé surchargé et de longs délais d’attente, s’est traduit par l’absence de soins offerts aux collectivités autochtones du Canada.

« Il est essentiel de pouvoir recevoir des soins en cas de besoin », explique le Dr Hanif Jamal, directeur médical de Teladoc Health Canada. « Par Johnston Group, le CINUP permettra dorénavant aux personnes qui avaient reporté ou évité un traitement de recevoir des soins de qualité, à leur convenance. Les employeurs peuvent être certains que les membres de leur personnel disposeront des ressources qu’il faut pour éliminer les obstacles qui les décourageaient à se faire soigner rapidement. »

« Cet élargissement de la portée de notre partenariat avec Teladoc Health pour soutenir les populations éloignées arrive à point nommé », ajoute Dave Angus, président de Johnston Group. « Les membres du CINUP peuvent désormais obtenir des réponses à leurs problèmes de santé mineurs sans délai et en toute sécurité, ce qui réduit considérablement la nécessité de se rendre à un hôpital où ils doivent souvent attendre de longues heures dans des salles d’urgence bondées. Nous sommes fiers de la vision et de l’initiative qui sont à l’origine de cet accès important aux soins. »

Les collectivités autochtones se réjouissent de l’annonce d’aujourd’hui; les organisations inuites et des Premières Nations pourront maintenant offrir à leur personnel des services de télémédecine de qualité supérieure, ce qui favorisera l’accès à des soins et entraînera une diminution du taux d’absentéisme au travail. L’absentéisme coûterait 16,6 milliards de dollars par an à l’économie canadienne. Les problèmes de productivité liés à la maladie obligent les employeurs à fonctionner à capacité réduite lorsque les membres du personnel cherchant à se faire soigner ne disposent pas des ressources et du soutien appropriés.

« Comme le médecin ne vient dans notre communauté que quelques fois par semaine, il est difficile de nous faire soigner, et nous n’avons personne pour répondre aux besoins urgents », explique Melanie Desjarlais, directrice municipale de la Première Nation de Sagkeeng. « Auparavant, les employés devaient s’absenter longtemps du travail pour recevoir un diagnostic du médecin. L’offre des services de télémédecine contribuera assurément à limiter la plupart de ces absences prolongées et à nous apporter une tranquillité d’esprit à plus court terme. »

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez teladochealth.com/fr-CA/ .

À propos de Teladoc Health

Teladoc Health se consacre à sa mission en transformant positivement l’accès des gens aux soins de santé et l’expérience qu’ils en retirent, et en mettant l’accent sur l’atteinte d’une qualité supérieure, la diminution des coûts et l’amélioration des résultats dans le monde entier. Comptant plus de 2 400 employés, Teladoc Health offre des soins dans 175 pays et plus de 40 langues. Ce ne sont pas moins de 9 millions de personnes au Canada qui bénéficient de services intégrés, dont la télésanté, la santé mentale, les services médicaux spécialisés, l’intelligence artificielle et l’analytique. Depuis plus de 20 ans, d’abord sous la bannière du Réseau Best Doctors, Teladoc Health mène ses activités à Toronto et s’associe avec des employeurs, des hôpitaux, des réseaux de santé et des assureurs pour transformer la prestation des soins de santé. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter teladochealth.com/fr-CA/ ou suivre @TeladocHealth sur Twitter.

À propos de Johnston Group

Johnston Group offre un service complet à titre de tiers administrateur et de payeur depuis plus de 30 ans et gère actuellement plus de 600 millions de dollars en primes. Grâce à de nombreux programmes, il fournit des solutions d’avantages sociaux à plus de 30 000 entreprises canadiennes et 250 000 participants aux régimes. Johnston Group administre le Régime d’assurance collective des chambres de commerceMC, qui figure en tête de liste des régimes d’avantages sociaux pour les petites entreprises au Canada. Avantage MaximumMC, la solution pour les grandes entreprises, propose des assurances maladie, dentaire et invalidité de courte durée dans le cadre d’un régime de services administratifs seulement, tout en faisant appel à la libre concurrence pour les garanties assurées du régime. Johnston Group offre également CINUP, un programme d’avantages sociaux spécialisé offert aux organismes comptant des employés autochtones ou inuits. Ayant son siège social à Winnipeg, Johnston Group a à cœur de réinvestir dans la communauté en contribuant notamment à des organismes de santé, d’arts et de sports. Fier d’être membre Platine des « Sociétés les mieux gérées au Canada », Johnston Group bénéficie de cette reconnaissance chaque année depuis 2001. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez johnstongroup.ca/fr .

