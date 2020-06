COMUNICATO STAMPA 10 GIUGNO 2020

Italeaf: la subsidiary algoWatt organizza per il 19 giugno alle ore 11 una web conference nazionale su “Bonifiche ed economia circolare” per inaugurazione impianto Purify

Italeaf SpA, holding di partecipazione e primo company builder italiano attivo nei settori cleantech e smart innovation, quotata al NASDAQ First North Growth Market della Borsa di Stoccolma, comunica che la subsidiary algoWatt, GreenTech Solutions Company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana, in data 19 giugno con inizio alle ore 11.00, presenterà alla comunità finanziaria e industriale italiana con una web conference nazionale il nuovo impianto di depurazione delle acque di falda di Nera Montoro (TR) e di trattamento dei rifiuti liquidi industriali di proprietà di Purify Srl, Joint venture paritetica tra la stessa algoWatt e ATP Projects & Constructions Srl.

Sarà possibile iscriversi alla web conference gratuita iscrivendosi al seguente URL: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Zzw5W_eYR6qE-4axWd9qQQ

L’evento, incentrato sui temi Bonifica e della rigenerazione industriale nella cornice del Green New Deal e delle priorità legate alla circular economy e alla digitalizzazione contenute nei programmi del Recovery fund UE, vedrà la partecipazione del sottosegretario al Ministero dell’ambiente, on. Roberto Morassut, e del sub-commissario straordinario alla bonifica delle acque del Ministero dell’ambiente, Stefano Vaccari.

Italeaf S.p.A., costituita nel dicembre 2010, è una holding di partecipazione e un acceleratore di business per imprese e startup nei settori dell’innovazione e del cleantech. Italeaf opera come company builder, promuovendo la nascita e lo sviluppo di startup industriali nei settori cleantech, smart energy e dell’innovazione tecnologica.

Italeaf ha sedi operative in Umbria a Terni e Nera Montoro nel Comune di Narni, e a Milano. La società controlla la smart energy company TerniEnergia, quotata sul MTA di Borsa Italiana, Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato professionale, Numanova, attiva nella produzione di polveri metalliche per la manifattura additiva e l’industria metallurgica avanzata e Italeaf RE, società immobiliare. Italeaf detiene, inoltre, tra le altre, una partecipazione di minoranza in Vitruviano Lab, organismo di ricerca attivo nei settori dei materiali speciali, della chimica verde e del cleantech.

