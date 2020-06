Portland, June 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Allied Market Researchが発表したレポートによると、世界の産業用コボット産業は2018年に6億5000万ドルに達し、2019年から2026年までのCAGRは44.8%で、2026年までに124.8億ドルになると予想されています。変化する市場のダイナミクス、主要な勝利戦略、ビジネスパフォーマンス、主要なセグメント、および競争シナリオ。

自動化の需要の増加、手頃でエネルギー効率の高い産業用コボットの利用可能性、および研究開発活動への投資の増加は、世界の産業用コボット市場の成長を促進します。一方、高い設置費用は市場の成長を抑制します。それどころか、世界中のさまざまな業界でロボットの設置が増えることで、近い将来に複数の機会が生まれます。

COVID-19シナリオ:

•グローバルな封鎖は、グローバルな産業用ロボット産業の製造およびサプライチェーンに影響を与えています。ただし、業界ではコボットの需要が高まっています。

•さらに、パンデミックが終了すると、製造業者が工場の床で社会的距離を維持する方法を考え出す必要がないため、コボットの需要が増加することが予想されます。また、コボットは生産需要を満たすのに役立ちます。

産業用コボット市場は、アプリケーション、エンドユーザー、および地域に基づいて分割されています。アプリケーションに基づいて、マテリアルハンドリングセグメントは、2018年の世界の産業用コボット市場の総シェアのほぼ3分の1を占め、予測期間を通じて収益の面で最大のシェアを目撃すると推定されています。それにもかかわらず、付加価値処理セグメントは、2019年から2026年までの47.0%の最大CAGRを描くと予想されます。

エンドユーザーに基づくと、自動車セグメントは2018年の総シェアのほぼ3分の1を占め、最大の市場シェアを占めており、予測期間を通じて主導的地位を維持すると推定されています。一方、製造セグメントは、総所有コスト(TCO)を最適化する必要があるため、2019年から2026年までの47.1%という最速のCAGRを登録すると予想されます。

地域別に見ると、ヨーロッパが最も高いシェアを占めており、2018年のシェア全体の5分の2近くを占め、予測期間中もそのシェアを維持すると推定されています。ただし、アジア太平洋地域は、2019年から2026年までの最大CAGRである47.6%で成長すると予想されています。レポートでは、北米やLAMEAを含む地域も分析しています。

レポートの主要な市場プレーヤーには、KUKA AG、セイコーエプソンコーポレーション、スタウブリインターナショナルAG、ユニバーサルロボットA / S、テラダイン、ABB Ltd、ファナックコーポレーション、川崎重工業株式会社、ナチフジコシコーポレーション、および安川電機が含まれます。

アベニューは、グローバルマーケットレポートデータベースのユーザーベースのライブラリであり、世界最大の新興市場に関する包括的なレポートを提供します。さらに、利用可能なすべての業界レポートに簡単に電子アクセスできます。世界中のさまざまな産業、経済、エンドユーザーに関するコアビジネスの洞察を提供することにより、Avenueは、登録メンバーが包括的な要件に簡単かつ単一のゲートウェイを提供できるようにします。

