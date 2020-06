Portland, OR, June 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- アライドマーケットリサーチが発表したレポートによると、世界の ジフテリア、百日咳、破傷風(DTP)ワクチン市場 は2019年に47億5000万ドルを生み出し、2027年までに70億5000万ドルに達すると予測されており、2020年から2027年までのCAGRは5.1%です。 レポートは、変化する市場のダイナミクス、主要な勝利戦略、ビジネスパフォーマンス、主要なセグメント、および競争シナリオの広範な分析を提供します。

ワクチンの研究開発を改善し、DTPワクチンの利点に関する人々の意識を高めるために製薬会社が取ったイニシアチブの成長は、世界のDTPワクチン市場の成長を促進します。 ただし、DTPワクチンの開発に関連する高コストは、市場の成長を妨げます。 一方、発展途上国における政府主導の予防接種プログラムは、予測期間中に市場関係者に新たな機会を生み出すことが期待されています。

Covid-19シナリオ:

•ユニセフによると、2020年にワクチン接種プログラムが中止されたため、37か国の1億1,700万人以上の子供がワクチン接種を見逃すと予想されています。これにより、DTPワクチンの需要が減少します。

•小児のセグメントから生み出される収益は、乳幼児の免疫力を向上させるためのDTPワクチン接種の需要の急増により、COVID-19パンデミック中に増加すると予想されます。

レポートは、製品の種類、年齢層、エンドユーザー、および地域に基づいて、グローバルDTPワクチン市場の詳細なセグメンテーションを提供します。

製品タイプに基づいて、DTaPワクチン(ジフテリア-破傷風-無細胞百日咳ワクチン)セグメントが2019年の最大シェアに貢献し、総シェアの5分の3以上を占め、予測期間中もその支配的な地位を維持すると推定されています。ただし、Tdapワクチン(破傷風およびジフテリアワクチン)セグメントは、予測期間中のCAGRが最も高く5.5%と推定されています。

年齢層に基づいて、小児科セグメントは2019年に最大のシェアを占め、総シェアのほぼ4分の3を占め、予測期間を通じて最大のシェアを維持すると予想されます。ただし、成人のセグメントは、2020年から2027年までのCAGRが5.5%と最も高いと予想されています。

地域に基づいて、北米が最大のシェアを占め、2019年の総市場シェアの3分の1以上を占め、予測期間を通じてその優位性を維持します。ただし、アジア太平洋地域は、2020年から2027年までのCAGRが最高で6.1%になると予想されています。

調査で分析された主要な市場プレーヤーは次のとおりですBionet-Asia, AJ Vaccines, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline plc (GSK), Meiji Holdings Co., Ltd. (KM biologics co., Ltd., Massbiologics, Panacea Biotec Ltd., Merck & Co., Inc., Serum Institute of India Pvt. Ltd., and Sanofi.

