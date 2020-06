Portland, OR, June 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据联合市场研究公司发布的报告,全球 白喉,百日咳和破 伤风 ( DTP)疫苗市 场 在2019年产生了47.5亿美元,预计到2027年将达到70.5亿美元,从2020年到2027年的复合年增长率为5.1%。 该报告对不断变化的市场动态,关键的获胜策略,业务绩效,主要细分市场和竞争情景进行了广泛的分析。

制药公司为提高疫苗研发水平而采取的行动的增加以及人们对DTP疫苗优势的认识的激增推动了全球DTP疫苗市场的增长。 然而,与DTP疫苗开发相关的高成本阻碍了市场的增长。 另一方面,预计发展中国家在发展中经济体中政府发起的免疫接种计划将为市场参与者创造新的机会。

Covid-19场景:

据联合国儿童基金会称,由于2020年疫苗接种计划的暂停,预计将有37个国家的超过1.17亿儿童错过疫苗接种。这将减少对DTP疫苗的需求。

由于对DTP疫苗接种以提高婴儿免疫力的需求激增,在COVID-19大流行期间,儿科领域的收入预计将增加。

该报告根据产品类型,年龄组,最终用户和地区对全球DTP疫苗市场进行了详细细分。

根据产品类型,DTaP疫苗(白喉-破伤风-无细胞百日咳疫苗)市场份额在2019年占最大份额,占总份额的五分之三以上,预计在预测期内将保持其主导地位。但是,预计在预测期内,Tdap疫苗(破伤风和白喉疫苗)将达到5.5%的最高复合年增长率。

按年龄段划分,儿科占2019年最大份额,占总份额的近四分之三,预计在整个预测期内将保持最大份额。然而,从2020年到2027年,成人细分市场预计将实现5.5%的最高复合年增长率。

按地区划分,北美贡献最大,占2019年总市场份额的三分之一以上,并将在整个预测期内保持其主导地位。但是,从2020年到2027年,亚太地区预计将以6.1%的最高复合年增长率增长。

研究中分析的主要市场参与者包括Bionet-Asia, AJ Vaccines, Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline plc (GSK), Meiji Holdings Co., Ltd. (KM biologics co., Ltd., Massbiologics, Panacea Biotec Ltd., Merck & Co., Inc., Serum Institute of India Pvt. Ltd., and Sanofi.

