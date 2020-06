TORONTO, 10 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a lancé un nouveau site web et une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux dans le but de mettre en valeur les petites entreprises qui continuent d’innover et de s’adapter à mesure que les restrictions liées à la COVID-19 sont levées. Le site donne également accès à des ressources comme Facebook Blueprint, LinkedIn Learning et Twitter Flight School pour aider les entreprises à s’adapter à de nouvelles façons de servir les clients. Les entreprises comptant moins de 100 employés représentent 98 % de l’ensemble des entreprises canadiennes, ce qui fait des petites entreprises une des principales forces motrices de l’économie du Canada. En effet, elles procurent 70 % de tous les emplois et contribuent à plus du tiers du produit intérieur brut du pays.



Lancé en avril en partenariat avec la Banque Scotia, le programme Opération soutien local a permis d’offrir un soutien gratuit de plus d’un million de dollars sur les médias sociaux à des entreprises locales partout au pays par l’intermédiaire des stations de radio de Rogers Sports & Média et de Breakfast Television. Créé dans le but de promouvoir les entreprises locales et les façons dont les Canadiens peuvent les soutenir pendant cette période difficile, ce projet a attiré jusqu’à maintenant plus de 8 500 entreprises. Grâce à Opération soutien local, les Canadiens peuvent manifester leur appui à leurs entreprises locales préférées en consultant le portail Opération soutien local de leur station de radio locale de Rogers et en soumettant les noms d’entreprises qu’ils souhaitent mettre en valeur. Les entreprises désignées par l’intermédiaire des portails ont une chance d’être présentées sur les ondes d’une des 56 stations de radio de l’entreprise au Canada.



Dans le cadre de l’élargissement de ce programme, Rogers présentera dorénavant certains de ses clients de petites entreprises ainsi que leur histoire sur un nouveau site web, supportlocal.rogers.com/FR. Ce dernier sera appuyé par une campagne ciblée sur les médias sociaux qui servira à faire connaître les entreprises dans leur région. Le site présente de petites entreprises comme Sweet Event , qui offre un service de traiteur à Toronto. Lorsque la COVID-19 a entraîné l’annulation d’événements sociaux, Kat Soderstrom savait qu’elle devait adapter son service de traiteur. Pour aider ses clients à célébrer des occasions spéciales à distance, elle est passée à la livraison de sucreries à domicile.



« Nous savons qu’il faudra du temps avant que les choses se rétablissent pour notre industrie. Il y aura très certainement une nouvelle normalité », a indiqué Kat Soderstrom, fondatrice de Sweet Event. « Je savais que je devais faire évoluer l’entreprise et prendre une nouvelle direction. Nous avons rapidement créé de nouveaux produits pour la célébration d’étapes plus privées, comme des anniversaires et la fête des Mères, de même que pour les soirées cinéma à la maison et maintenant pour la remise de diplôme. Nous sommes heureux de pouvoir faire sourire un enfant à son anniversaire grâce à la livraison à domicile. Nous nous efforçons aussi d’aider nos travailleurs essentiels en fabriquant des accessoires qui leur permettent d’ajuster un peu mieux leurs masques et d’éviter l’inconfort aux oreilles. »



En plus de mettre en vedette les entreprises locales, le site web Opération soutien local donne accès à un éventail de programmes et de modules d’apprentissage en ligne gratuits qui sont conçus pour aider les petites entreprises à évoluer. Dans le cadre de cette initiative, Rogers s’est associée à des entreprises comme LinkedIn, Twitter et Facebook. Grâce au site, les propriétaires de petites entreprises canadiennes auront accès à Facebook Blueprint, une plateforme de formation en ligne à l’intention des annonceurs, qui offre plus de 90 cours en ligne.



Voici comment les Canadiens peuvent participer à Opération soutien local :

Consultez le site web de votre station de radio locale de Rogers (stations KiSS, Sportsnet, JACK, SONiC, de musique rock, country ou contemporaine pour adultes, ou stations Green News comme 680 NEWS et NEWS 1130) et cliquez ensuite sur le portail Opération soutien local. Vous pouvez aussi consulter le site supportlocal.rogers.com/FR et cliquer sur Entreprises en vedette. Parcourez la liste pour connaître les entreprises locales qui sont ouvertes et prêtes à servir des clients. Si vous ne trouvez pas l’une de vos entreprises préférées, vous pouvez remplir le formulaire pour l’ajouter. Les entreprises ainsi désignées seront ajoutées aux portails des stations de radio locales et à une liste pour qu’elles soient présentées sur les ondes de leur station de radio locale de Rogers. Rogers Sports & Media détient des stations de radio en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba et en Nouvelle-Écosse.

