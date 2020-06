COMMUNIQUE FINANCIER

Paris, le 10 juin 2020

Résultats 2019/2020

Taux d’Ebitda : 17%, en ligne avec les objectifs financiers de l’exercice

Poursuite de la dynamique de croissance solide et rentable

Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail, publie aujourd’hui les résultats de son exercice 2019/2020, clos le 31 mars 2020.

Jean-Charles Deconninck, Président du Directoire, indique « Generix Group clôt son exercice 2019/2020 sur de très belles performances avec une activité en croissance de 6%, peu impactée par le Covid-19, et une amélioration de tous ses indicateurs de profitabilité. Pour l’exercice 2020/2021, le chiffre d’affaires devrait être stable dans l’hypothèse d’une reprise progressive de l’activité à compter de septembre 2020.

Afin de poursuivre sa création de valeur à long terme, le Groupe continuera à prendre appui sur l’efficacité opérationnelle et le développement de l’international ainsi que sur l’innovation et bien sûr le capital humain, qui se sont révélés essentiels durant cette période. Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble des collaborateurs du Groupe qui ont fait preuve d’un professionnalisme et d’une adaptabilité exemplaires depuis le début de cette crise. »

Chiffres clés au 31 mars 2020

12 mois clos le 31 mars Variation Impact IFRS 16 Comptes consolidés IFRS, en millions d’euros (non audités) 2020 2019 M€ % Principaux éléments du compte de résultat Chiffre d'affaires 81,1 76,6 4,5 6% - EBITDA 13,5 8,5 5,1 60% 2,1 Résultat opérationnel 9,5 5,3 4,2 78% 0,2 Résultat financier - 0,6 - 0,9 0,3 35% - 0,3 Impôt - 5,4 - 2,0 - 3,3 165% 0,0 Résultat net part du Groupe 3,4 2,3 1,1 49% - 0,1 Principaux éléments de bilan Endettement net - 12,4 - 7,8 - 4,6 59% - 9,1 Free cash flow 7,0 - 0,7 7,7 1135% 1,2





Poursuite de la dynamique de croissance solide et rentable

Avec un chiffre d’affaires de 81,1 millions d’euros, le Groupe affiche une croissance organique de 6% portée par la dynamique du modèle stratégique SaaS.

La croissance de l’activité s’accompagne de l’accélération de l’amélioration de tous les agrégats de profitabilité.

Generix Group réalise un EBITDA de 13,5 millions d’euros sur l’exercice 2019/2020, en hausse de 60% par rapport à l’exercice précédent. La marge d’EBITDA est portée à 17%, soit près de 6 points de croissance par rapport à fin mars 2019. Retraité de l’impact de la norme IFRS 16 (voir § ci-dessous), la marge d’EBITDA affiche une progression de 3 points. Le Groupe bénéficie pleinement de sa dynamique de croissance rentable accélérée par :

un mix géographique favorable issu de la croissance à l'international, notamment en Russie et sur la Péninsule Ibérique;

les gains de performance générés par le centre de services partagés européen créé en 2018.

Après prise en compte de l’activation des frais de conception de logiciels, des charges relatives aux plans d’attribution d’actions gratuites et des amortissements et provisions, le résultat opérationnel ressort à 9,5 millions d’euros, en hausse de 4,2 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat financier s’améliore à hauteur de 0,3 million d’euros compte tenu d’un effet favorable lié à la comptabilisation sur l’exercice précédent de la réévaluation des earn out liés à l’acquisition des 30% de parts restantes de Generix Group North America et compensé en partie par l’application de la nouvelle norme IFRS 16.

Après prise en compte de l’impôt, impacté à hauteur de - 3,2 millions d’euros par la mise à jour des taux d’impôts futurs dans le calcul des impôts différés suite à l’application du régime de faveur de la propriété industrielle, le résultat net part du Groupe ressort à 3,4 millions d’euros contre 2,3 millions d’euros sur l’exercice précédent.

Première application de la norme IFRS 16

L’application de la norme IFRS 16 a un impact marginalement positif sur le résultat opérationnel du fait du remplacement des charges de location par celles liées à l’amortissement des droits d’utilisation. Après prise en compte des charges d’intérêts des dettes de location et de l’effet impôt, l’impact sur le résultat net est non significatif.

L’EBITDA de l’exercice est impacté positivement à hauteur de 2,1 millions d’euros correspondant aux charges de loyers retraitées.

Les comptes intègrent également une dette de location à hauteur de 9,1 millions d’euros en contrepartie d’un actif lié au droit d’utilisation à hauteur de 7,9 millions d’euros. La différence correspondant au retraitement des franchises de loyer.

Une structure financière solide

Sur l’exercice 2019/2020, Generix Group délivre une nette amélioration de sa capacité d’autofinancement, qui passe de 6,7 à 12,4 millions d’euros, portée par la dynamique de profitabilité.

La stabilité de la variation du besoin en fonds de roulement marque la nette amélioration des délais de règlement dans un contexte de croissance de l’activité.

Le flux net de trésorerie consommé par les activités d’investissement et de financement s’élève à - 5,2 millions d’euros et s’explique principalement par la hausse des investissements, la première application de la norme IFRS 16 ainsi que la diminution du financement lié à l’affacturage. Pour rappel, l’exercice précédent avait été marqué par l’acquisition des 30% de parts restantes dans Generix Group North America pour un montant de 3,9 millions d’euros financée à hauteur de 3,2 millions d’euros par la souscription d’un emprunt moyen-terme.

Perspectives

Generix Group anticipe une activité 2020/2021 proche de celle de 2019/2020, avec un premier semestre impacté par la crise sanitaire que devrait compenser le second semestre, dans l’hypothèse d’une reprise progressive à partir de septembre 2020.

La résilience du modèle de Generix Group qui repose sur un revenu récurrent, une base de clients fidèles et diversifiés et une expertise dans la gestion des flux critiques sont de véritables atouts pour l’avenir. Le Groupe bénéficiera aussi de sa position sur les marchés à fort potentiel de la digitalisation, de la supply chain et du SaaS, de sa double implantation en Europe et en Amérique du Nord, et de sa trésorerie solide.

Information financière complémentaire non-IFRS

Les données complémentaires non-IFRS (précédemment dénommées Ebitda ou endettement net) présentées dans ce communiqué de presse comportent des limites inhérentes à leur nature. Ces données ne sont basées sur aucun ensemble de normes ou de principes comptables et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux éléments comptables en normes IFRS. En outre, les données financières non-IFRS de la Société peuvent ne pas être comparables à d’autres données également intitulées non-IFRS et utilisées par d’autres sociétés.

Prochain communiqué : le 27 juillet 2020 après clôture de bourse

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2020/2021

A propos de Generix Group

Generix Group est un expert de la Supply Chain Collaborative présent dans plus de 60 pays, grâce à ses filiales et son réseau de partenaires. Ses solutions SaaS sont utilisées par près de 6 000 entreprises dans le monde. Les 550 collaborateurs du groupe accompagnent au quotidien des clients comme Carrefour, Danone, FM Logistic, Fnac-Darty, Essilor, Ferrero ou encore Geodis, dans la transformation digitale de leur Supply Chain.

Sa plateforme collaborative, Generix Supply Chain Hub, aide les entreprises à tenir la promesse faite à leurs clients. Elle combine des capacités d’exécution des flux physiques, de dématérialisation des flux d’information, de gestion collaborative des processus et de connexion des entreprises à l’ensemble de leurs partenaires, en temps réel.

Generix Supply Chain Hub s’adresse à tous les acteurs de la Supply Chain : industriels, prestataires logistiques (3PL/4PL) et distributeurs.

Créée en France en 1990, la société est cotée en bourse sur le marché Eurolist d’Euronext Paris, compartiment C (ISIN : FR0010501692). Pour en savoir plus : www.generixgroup.com





Annexes

12 mois clos le 31 mars Variation Impact IFRS 16 Comptes consolidés IFRS, en millions d’euros (non audités) 2020 2019 M€ % Chiffre d'affaires 81,1 76,6 4,5 6% - Autres produits de l'activité 3,6 2,2 1,4 61% 0,2 Charges opérationnelles - 71,2 - 70,4 - 0,8 1% 2,1 Autres achats et charges externes - 21,9 - 23,2 1,3 -6% 2,1 Charges de personnel - 45,8 - 43,9 - 2,0 4% - Impôts et taxes - 1,6 - 1,7 0,1 -5% - Autres - 1,8 - 1,6 - 0,2 13% - 0,2 EBITDA (1) 13,5 8,5 5,1 60% 2,1 Marge d'EBITDA 17% 11% 3% Frais de conception de logiciels activés nets d'amortissements 0,5 - 0,5 1,0 -200% - Dotations nettes aux amortissements et provisions - 3,7 - 2,2 - 1,5 71% - 1,9 Charges relatives aux attributions d'actions gratuites - 0,8 - 0,5 - 0,4 74% - Résultat opérationnel courant 9,5 5,3 4,2 78% 0,2 Autres produits et charges opérationnels - - - N/A - Résultat opérationnel 9,5 5,3 4,2 78% 0,2 Résultat financier - 0,6 - 0,9 0,3 35% - 0,3 Impôt - 5,4 - 2,0 - 3,3 165% 0,0 Résultat après impôt 3,5 2,4 1,1 47% - 0,1 Résultat net part du groupe 3,4 2,3 1,1 49% - 0,1

EBITDA = résultat opérationnel courant + provisions nettes sur actif + provisions nettes pour risques et charges + amortissements sur immobilisations + charges relatives aux actions gratuites – production immobilisée.

12 mois clos le 31 mars Variation Impact IFRS 16 Endettement net (non audités) 2020 2019 m€ % Trésorerie et équivalents de trésorerie 12,5 9,2 3,3 36% - Dettes financières courantes et non courantes - 24,9 - 17,0 - 7,9 46% - 9,1 Endettement net - 12,4 - 7,8 - 4,6 59% - 9,1 12 mois clos le 31 mars Variation Impact IFRS 16 Eléments du tableau de flux de trésorerie, en millions d’euros (non audités) 2020 2019 M€ % Capacité d’autofinancement 12,4 6,7 5,7 84% 1,9 Variation du besoin en fonds de roulement - 1,7 - 1,7 - 0,0 3% - 0,7 Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles 10,6 5,0 5,6 112% 1,2 Trésorerie nette liée aux activités d’investissement - 3,6 - 5,7 2,0 -36% - Free cash flow 7,0 - 0,7 7,7 1135% 1,2 Trésorerie nette liée aux activités de financement - 3,6 3,6 - 7,2 -199% - 1,8 Incidence des variations des cours des devises - 0,1 0,0 - 0,1 -424% - Variation nette de trésorerie et équivalents de trésorerie 3,3 3,0 0,3 10% - 0,7 Trésorerie de clôture 12,5 9,2 3,3 36% - 0,7









Contacts Communication Financière :

Generix Group – Ludovic Luzza – Directeur Administratif & Financier – Tél. : 01 77 45 42 80 – lluzza@generixgroup.com

CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – Tél. : 01 53 48 80 57 – stephanie.stahr@cic.fr

