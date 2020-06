MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL 2019

Solutions 30 SE annonce la mise à disposition de son rapport annuel au 31 décembre 2019.

Le rapport annuel comprend notamment les informations suivantes :

les comptes consolidés, établis conformément au référentiel IFRS et audités ;

le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

le rapport sur la rémunération des membres du Conseil de Surveillance et du Directoire ;

le rapport du réviseur d’entreprises.

Ce rapport annuel peut être consulté sur le site internet de Solutions 30 (www.solutions30.com), dans l'espace « Investisseurs, rubrique Publications / Rapports financiers ».

L’attention du public est attirée sur le chapitre 3.1 « Examen de la situation financière et des résultats du Groupe» qui intègre la version auditée des agrégats financiers publiés le 28 avril dernier.

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 10 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30) ainsi qu’à la Bourse de Francfort sur le système de cotation électronique XETRA (FR0013379484 – code 30L3). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



