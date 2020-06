June 10, 2020 12:48 ET

ROUYN-NORANDA, Québec, 10 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE: PRO) souhaite revenir sur l’utilisation du terme « minerai » dans son communiqué de presse du 9 juin 2020. L’Organisme canadien de règlementation du commerce des valeurs mobilières (IIROC) a avisé la direction de Pershimex au sujet de l’utilisation abusive du terme « minerai ». Le lecteur devrait lire « matériel minéralisé » plutôt que celui de « minerai ». En fait, selon les normes actuelles, l’utilisation du terme « minerai » ne devrait être utilisée que par référence à une réserve minérale définie par une étude de faisabilité préliminaire ou une étude de faisabilité. Pershimex ne détient pas un tel rapport ou une telle étude confirmant la présence de réserves minérales sur sa propriété, de sorte que la Société ne peut pas utiliser ce terme dans ses communiqués de presse. La Société a pris la décision de procéder à un échantillon en vrac d’une tonne de matériel minéralisé sans établir de réserve minérale. L’objectif n’est pas de produire à ce stade, mais de comprendre les paramètres métallurgiques du matériel minéralisé présent dans le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing Manitou.



Corporation Ressources Pershimex – Aperçu rapide

Positionnement stratégique en Abitibi-Témiscamingue avec plus de 800 claims.

Détient 100% des droits de la propriété Courville sur laquelle se trouve l’ancienne Mine Pershing-Manitou.

Partenariat avec Dundee Precious Metals sur la propriété Malartic.

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président Jacques Levesque, Chef des finances Tél.: (819) 825-2303 Tél: (819) 797-4354

