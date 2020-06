June 10, 2020 12:57 ET

SAVE THE DATE : LA NACON CONNECT S’ANNONCE

LE 7 JUILLET PROCHAIN

Paris (France), le 10 Juin 2020 - NACON est heureux d’annoncer sa première conférence digitale, la NACON CONNECT, qui se tiendra le 7 juillet prochain à 19h CEST / 10AM PT. Suite aux récentes acquisitions de studios et à la création de la société NACON, le portefeuille de jeux s’enrichit de projets toujours plus ambitieux. De nombreuses annonces, des présentations de vidéos de gameplay et plusieurs surprises vous attendent lors de ce rendez-vous exceptionnel.

Rendez-vous sur la chaine officielle de NACON le 7 juillet à 19h CEST / 10AM PT pour suivre les annonces et réagir en direct.

A propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 8 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché, lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques https://www.nacongaming.com/

