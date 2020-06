Paris, le 10 juin 2020

ILIAD EMET AVEC SUCCES UN EMPRUNT OBLIGATAIRE

DE 650 MILLIONS D’EUROS



Le Groupe iliad a placé ce jour avec succès l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 650 millions d'euros.



Avec cette émission, iliad renforce sa position de premier émetteur non noté sur le marché européen des obligations seniors, avec un encours de plus de 3 milliards d'euros. La dernière émission obligataire d'iliad datait d'avril 2018.



Cet emprunt présente une maturité de 6 ans (soit une échéance au 17 juin 2026) et un coupon annuel de 2,375%.



Cette opération a rencontré un vif succès, avec une demande avoisinant les 2 milliards d’euros. La forte demande des investisseurs pour cette opération atteste de la solidité de la stratégie et des perspectives d'iliad, mais aussi de la qualité de sa structure financière.



Cette émission permet au Groupe de tirer avantage d'un marché solide pour augmenter sa liquidité et allonger la maturité de sa dette. Elle vient soutenir son développement en France et en Italie ainsi que la poursuite du déploiement de ses infrastructures Fibre et Mobile.

Le Groupe iliad poursuit ainsi avec confiance la montée en puissance de son plan Odyssée 2024.



BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, CIC, LandesbankHessen-Thüringen Girozentrale (Helaba), HSBC, ING, Natixis, Société Générale, SMBC Nikko et UniCredit sont les Joint Lead Managers de l'opération.

A propos d’iliad

Créé en 1999, le Groupe iliad est devenu en 20 ans un acteur majeur des télécommunications en France et en Italie, avec 11 000 collaborateurs et 5,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019. Maison-mère de Free, inventeur du triple-play et de la Freebox, le Groupe est aujourd’hui un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui se distingue par ses offres simples et innovantes. Le Groupe iliad comptait, à fin mars 2020, près de 20 millions d’abonnés en France (6,5 millions d’abonnés Fixe et 13,3 millions d’abonnés Mobile). En Italie, où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad, le Groupe est devenu le 4ème opérateur mobile du pays et comptait fin mars 2020 plus de 5,8 millions d’abonnés. iliad est coté sur Euronext Paris (symbole ILD).

