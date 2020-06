OTTAWA, 10 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne du propane (ACP) a le plaisir d’annoncer que Nancy Borden, propriétaire de l’entreprise Vancouver Island Propane Services basée en Colombie-Britannique, a été nommée présidente du conseil d'administration, la première femme à occuper ce poste.



« C’est un honneur pour moi d'avoir la chance d'assumer le rôle de présidente et je remercie mes collègues du conseil d'administration pour leur confiance », a déclaré Mme Borden. « Je suis fière de faire partie d'une industrie qui mise sur les capacités des individus et qui promeut la détermination à « faire le travail », sans égard au genre. J’évolue depuis mon jeune âge dans une industrie à prédominance masculine, mais être entourée de collègues compréhensifs m’a donné la confiance nécessaire pour continuer d'avancer et assumer de nouvelles responsabilités. »

Mme Borden a présidé l'assemblée générale annuelle de l'ACP tenue le 10 juin 2020, après avoir été vice-présidente au cours de la dernière année et auparavant présidente du comité de la Colombie-Britannique de l’ACP pendant deux ans.

« Au nom du conseil d'administration de l'ACP, j’offre toutes mes félicitations à Mme Borden pour son nouveau rôle de présidente. La vaste expérience et la passion de Mme Borden pour l'industrie du propane insuffleront à notre conseil d'administration un grand leadership, alors que nous travaillons au nom de nos membres d'un océan à l'autre pour promouvoir les intérêts de notre industrie », a déclaré l'ancien président, Dan Kelly.

Mme Borden travaille au sein de l'entreprise familiale, VI Propane Services, située à Victoria, en Colombie-Britannique, depuis le début de sa carrière. Pendant toutes ces années, elle a assumé de nombreux rôles dans le domaine de la commercialisation du propane, du travail terrain à la conformité et à la réglementation, y compris en tant que formatrice certifiée de l’Institut de formation du propane.

« Je suis très heureuse d’avoir Mme Borden à la présidence de notre conseil d'administration. Le fait d'avoir des leaders solides qui sont des femmes dans le secteur de l'énergie est une source d'inspiration et permet de faire la promotion des femmes et des jeunes talents œuvrant au sein de notre industrie », a déclaré la présidente-directrice générale de l’ACP, Nathalie St-Pierre. « Mme Borden apporte avec elle une riche expérience et de vastes connaissances qui seront indispensables pour diriger efficacement le conseil d'administration de l'ACP et pour fournir une orientation stratégique visant à soutenir l’expansion du marché du propane et la prospérité de l’industrie. Je me réjouis à l’idée de travailler avec Mme Borden au cours de l'année à venir. »

L'Association canadienne du propane, qui fêtera ses dix ans cet automne, représente à l’échelle nationale tous les segments de l'industrie du propane au Canada.

« L’industrie du propane est en plein essor. Ce combustible à faible taux d’émission est polyvalent, sécuritaire, autosuffisant et on le retrouve partout », a ajouté Mme Borden. « Nous avons encore beaucoup à faire pour que ce combustible incroyable se fasse mieux connaître, mais il s’agit d’une période intéressante alors que les gouvernements commencent à comprendre à quel point le propane est bénéfique et comment il peut aider à réduire les émissions à travers le pays. Des défis uniques se posent encore devant nous alors que nous travaillons pour faire progresser notre industrie, mais tout cela est une source de motivation. »

Au sujet de l’Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l’Association canadienne du propane (ACP) représente à l’échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. La mission de l’ACP consiste à promouvoir une industrie du propane à la fois sécuritaire et prospère, qui joue un rôle décisif dans le secteur énergétique canadien Pour y parvenir, l’ACP défend le propane et l’industrie du propane au Canada, et plaide en faveur de l’adoption de pratiques exemplaires, de la sécurité et d’environnements favorables aux affaires par le biais d’efforts de représentation, de programmes de formation et de mesures d’urgence.

