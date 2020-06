TORONTO, 10 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eli Lilly and Company a présenté de nouvelles données au sujet d’OLUMIANT® (baricitinib) dans le cadre du Congrès européen de rhumatologie (EULAR 2020). Les faits saillants des observations sur OLUMIANT qui ont été présentées lors de la rencontre virtuelle comprenaient de nouvelles données à long terme provenant de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) ainsi que des données tirées d’un essai expérimental portant sur des patients atteints de lupus érythémateux systémique (LES).



« Notre engagement envers les patients comprend l’évaluation continue d’options de traitement permettant d’améliorer la vie des gens. Lilly est fière de présenter des données à long terme démontrant l’innocuité et l’efficacité d’OLUMIANT chez les patients traités pour la PR », a déclaré le Dr Doron Sagman, vice-président, R-D et Affaires médicales chez Eli Lilly Canada.

Lors du congrès de cette année, Lilly a communiqué les résultats d’une étude à long terme dont l’objectif était d’évaluer l’efficacité d’OLUMIANT chez des patients atteints de PR modérée ou sévère ayant été traités sur une période de trois ans. L’étude a permis de mesurer l’obtention de résultats pertinents sur le plan clinique, notamment une faible activité de la maladie telle que mesurée par l’indice d’activité de la maladie simplifié (SDAI ≤ 11), chez des patients n’ayant jamais été traités par un ARMM et chez des patients ayant obtenu une réponse insatisfaisante au méthotrexate (RI-MTX), et ce, du début du traitement jusqu’à la fin de la période de trois ans. Les patients de cette étude ont reçu 4 mg d’OLUMIANT une fois par jour, une dose approuvée à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

L’étude a permis de révéler que parmi les patients ayant obtenu une réponse insatisfaisante au MTX, 52 % des patients initialement traités avec OLUMIANT (+MTX) montraient des signes de faible activité de la maladie selon la valeur du SDAI lors de la semaine 24, et ce taux s’est maintenu jusqu’à la semaine 148.

Lilly a également présenté une mise à jour de l’analyse intégrée de l’innocuité d’OLUMIANT dans le traitement de la PR, fondée sur les données de 3 770 patients ayant été traités avec le médicament pendant une période allant jusqu’à 8,4 ans. L’étude a permis de déterminer que le profil d’innocuité d’OLUMIANT reste conforme à ce qui avait été précédemment rapporté, sans augmentation des taux pour les affections d’intérêt particulier en matière d’innocuité, notamment les infections graves, le zona, les événements cardiovasculaires indésirables majeurs, la thrombose veineuse profonde ou l’embolie pulmonaire, le cancer de la peau non mélanique (CPNM) et les cancers autres que le CPNM. Aucune nouvelle préoccupation quant à l’innocuité n’a été signalée.

« Les données sur l’innocuité et l’efficacité sont essentielles pour faire en sorte que les patients puissent profiter pleinement de leur traitement à long terme. L’analyse de l’innocuité d’OLUMIANT présentée à l’EULAR est particulièrement pertinente pour les médecins qui sont à la recherche d’options de traitement pour leurs patients », déclare le Dr Louis Bessette, M.D., M. Sc, FRCPC, professeur agrégé à la faculté de médecine de l’Université Laval.

De plus, Lilly présentera à l’EULAR les analyses d’un essai expérimental évaluant l’efficacité du baricitinib chez les patients atteints de LES. Les données de la phase II de l’étude JAHH, à répartition aléatoire, menée à double insu et contrôlée par placebo, ont été mises en évidence. Cette étude a permis d’observer si les patients atteints de LES présentaient ou non des modifications de leur taux sérique de cytokines lorsqu’ils étaient traités avec une dose de 4 mg de baricitinib.

Pour plus d’informations sur les données de Lilly qui ont été présentées lors du congrès virtuel de l’EULAR de cette année, veuillez consulter le site https://www.congress.eular.org/scientific_programme.cfm .

À propos d’OLUMIANT®

OLUMIANT (baricitinib) est indiqué en association avec le méthotrexate (MTX) pour atténuer les signes et les symptômes de la polyarthrite rhumatoïde (PR) modérée ou sévère chez les patients adultes qui ont obtenu une réponse insatisfaisante à un ou plusieurs antirhumatismaux modificateurs de la maladie (ARMM). OLUMIANT peut être utilisé en monothérapie en cas d’intolérance au MTX1.

OLUMIANT, croit-on, perturberait l’activité de protéines appelées janus kinases (protéines JAK). Normalement, les protéines JAK contribuent à activer le système immunitaire au besoin. Le système immunitaire provoque alors de l’enflure et une sensibilité. Cette réaction est appelée « inflammation ». Il existe quatre protéines JAK connues : JAK1, JAK2, JAK3 et TYK2. Les cytokines JAK dépendantes ont été mises en cause dans la pathogenèse d’un certain nombre de maladies inflammatoires et auto-immunes2. OLUMIANT est doté d’une plus grande puissance inhibitrice à l’égard des protéines JAK1, JAK2 et TYK2 qu’à l’égard de la protéine JAK3; toutefois, en ce qui concerne l’efficacité thérapeutique, la pertinence de l’inhibition des protéines JAK reste encore à déterminer.

À propos d’Eli Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d’offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d’un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd’hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s’efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d’en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos collectivités grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d’une collaboration de recherche avec des chercheurs de l’Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l’oncologie, du diabète, de l’auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l’adresse www.lilly.ca/fr .

Pour connaître notre point de vue sur les questions de soins de santé et d’innovation, suivez-nous sur Twitter @LillyPadCA

Relations avec les médias :

Samira Rehman

Rehman_Samira@lilly.com

647-617-1994

RÉFÉRENCES

1 Monographie d’OLUMIANT, 2020.

2 Walker JG et Smith MD. J Rheumatol. 2005;32;1650-1653.