Paris, 10 juin 2020, 21h

Les résultats précliniques de la molécule AB8939 dans la leucémie myéloïde aiguë

seront présentés au Congrès Annuel de l'Association Européenne d'Hématologie (AEH)

AB Science SA (Euronext - FR0010557264 - AB) annonce aujourd'hui qu'un résumé des résultats précliniques de la molécule AB8939 dans la leucémie myéloïde aiguë seront présentés sous format électronique lors du Congrès Annuel 2020 de l’Association Européenne d’Hématologie (AEH).

Intitulée ‘AB8939, a Novel Microtubule-Destabilizing Agent for the Treatment of Acute Myeloid Leukemia’, cette présentation digitale sera accessible à la demande sur la plateforme en ligne du congrès à partir du vendredi 12 juin à 8h30 CEST et jusqu’au 15 octobre 2020.

Le Congrès Annuel de l'AEH est une réunion phare qui concerne l’ensemble du spectre des études hématologiques. Le Congrès Annuel attire régulièrement 11 000 participants et experts du monde entier. En raison de la pandémie actuelle de COVID-19, le Congrès aura lieu sous format virtuel cette année, avec des contenus pré-enregistrés. Le programme du congrès est disponible via le lien suivant : https://ehaweb.org/congress/eha25/program/ .

Le potentiel thérapeutique de la molécule AB8939 dans la leucémie myéloïde aiguë a été démontré en utilisant des modèles de souris PDX (patient derived xenograft) résistants à la cytarabine (Ara-C) et à l’azacytidine. L’Ara-C est considéré comme l'agent cytotoxique le plus pertinent cliniquement pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë, tandis que l'azacitidine est un agent hypométhylant largement utilisé dans la leucémie myéloïde aiguë.

« Dans l'ensemble, ces résultats confortent le développement de la molécule AB8939 comme traitement chez les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë en rechute ou réfractaires et non éligibles à une chimiothérapie intensive, et qui représentent une population particulièrement vulnérable avec un besoin médical élevé non satisfait », a commenté le professeur Olivier Hermine (auteur principal du résumé de l’étude et membre de l'Académie des Sciences). « Les mécanismes d’action importants de la molécule AB8939 dans la leucémie myéloïde aiguë résident dans sa capacité à contrecarrer la résistance de la glycoprotéine P (Pgp), et fait remarquable pour un inhibiteur des microtubules, AB8939 n’est pas désactivée par l'enzyme myélopéroxydase (MPO) ».

Les principaux résultats de l’étude sont les suivants :

La molécule AB8939 est capable de vaincre la résistance médiée par la glycoprotéine P (Pgp) et la myélopéroxydase (MPO)

La molécule AB8939 est active dans la leucémie myéloïde aiguë réfractaire/résistante à l'Ara-C, avec une activité observée dans tous les sous-types de leucémie myéloïde aiguë

La molécule AB8939 seule ou associée à l’Ara-C a amélioré la survie et a réduit le fardeau de la maladie par rapport à l’Ara-C seule

La molécule AB8939 est active dans la leucémie myéloïde aiguë résistante à l'azacitidine, avec une hématotoxicité considérablement réduite par rapport à l'azacytidine

A propos de AB8939

AB8939 est une nouvelle molécule ciblant les microtubules qui se distingue des autres médicaments de cette classe car elle n’est pas transportée par la protéine PgP, ce qui lui permet de vaincre la multirésistance à l’action des médicaments chez les patients atteints de cancer.

