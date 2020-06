Coop Pank AS

June 11, 2020 01:00 ET

Coop Panga 2020 mai majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas mais 1800 võrra ja ulatus kuu lõpuks 72 800-ni. Kliendibaas kasvas aastaga 44%

Panga neto laenuportfell kasvas kuuga 22 miljoni euro võrra ja jõudis mai lõpu seisuga 539 miljoni euroni. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 46%

Panga klientide hoiuste maht ulatus mai lõpu seisuga 579 miljoni euroni, kasvas kuuga 26 miljoni euro võrra. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 47%

Laenude allahindluse kulu oli mais 0,68 miljonit eurot

Pank teenis mais 422 tuhat eurot puhaskasumit

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar: „Coop Pank tegi maikuus tugeva kasvu nii klientide arvus kui ka laenuportfelli ja kaasatud hoiuste mahus. Oleme laenude väljastamisel konservatiivsemad kui aasta esimestel kuudel, kuid suudame kohaliku pangana kiirelt ja paindlikumalt tegutsedes ka tänases turuolukorras kiiret kasvu jätkata – aprilli ja maikuu tulemused kinnitavad seda. Positiivse arenguna suutsime veelgi parandada ka tegevusefektiivsust: esimese viie kuuga kasvasid Coop Panga tulud võrreldes eelmise aastaga 36% ja kulud samal ajal 16%. Kriisist tulenevate võimalike laenukahjumite katteks tegime mais täiendavaid allahindlusi 0,3 miljoni euro ulatuses.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 72 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

