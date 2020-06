Groupama lance avec VINCI la construction de The Link, futur siège de Total à Paris La Défense

Paris La Défense, 11 juin 2020 – Le Groupe Groupama et Total ont signé le 14 mars 2020 un Bail en État Futur d’Achèvement pour la construction du projet The Link qui hébergera le futur siège social de Total à Paris La Défense. Ce projet est conçu par l’agence d’architecture PCA-STREAM pour le compte de Groupama, propriétaire du site, et sera construit par VINCI, via sa filiale VINCI Construction France.

Les travaux et les aménagements sont prévus pour une durée de 5 ans, à l’issue de laquelle Total prendra livraison de l’immeuble et sera locataire de The Link pour 12 ans renouvelables.

« Le projet The Link a été conçu sur-mesure pour répondre aux besoins de Total. Nous souhaitons construire avec VINCI une tour de nouvelle génération avec ses deux bâtiments reliés par des passerelles : les links. Le maintien de ce projet dans la période inédite que nous connaissons constitue un choix fort de confiance en l’avenir », a déclaré Thierry Martel, Directeur général du Groupe Groupama.

« Avec The Link, nous rassemblerons nos équipes, actuellement réparties à Paris La Défense, dans un cadre moderne, lumineux, agréable, qui respectera le confort individuel tout en facilitant les interactions et qui répondra aux plus hautes exigences de qualité environnementale », a déclaré Namita Shah, Directrice générale People & Social Responsibility et membre du Comité exécutif de Total.

« The Link montre la capacité de VINCI Construction France à allier compétences en développement immobilier et expertise technique pour la réalisation d’opérations complexes. Ce projet s’inscrit dans une longue série de réalisations d'immeubles de grande hauteur dans le quartier de Paris La Défense », a déclaré Hugues Fourmentraux, Président de VINCI Construction France.

« Dans le contexte si particulier de la crise sanitaire actuelle, le lancement du projet The Link confirme l’attractivité de notre quartier d’affaires. Nous sommes fiers que The Link vienne enrichir la skyline de Paris La Défense », explique Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense. « Cette tour, avec son implantation dans le quartier Michelet, nous permet de retravailler les circulations et connexions avec la ville de Puteaux. »

Le projet « The Link »

Situé dans le quartier Michelet à Paris La Défense, le projet The Link comprend deux tours reliées sur 30 niveaux par des passerelles végétalisées. L'aile « Arche » s’élèvera à 228 mètres au-dessus du parvis avec 50 étages et l'aile « Seine » à 165 mètres avec 35 étages. L'ensemble reposera sur un socle commun de trois niveaux entre le boulevard urbain et le parvis. Les passerelles permettront de créer des plateaux de 3 000 m2, et 6 000 m2 en duplex, tous les étages étant reliés deux à deux par de grands escaliers ouverts et faciles d’accès. Les salariés bénéficieront de 130 000 m2 d’espaces de bureaux, de restauration, de co-working et de détente, des espaces conçus pour permettre une meilleure qualité de bien-être au travail et d’efficacité collective.

The Link sera doté de la plus haute certification environnementale (HQE Exceptionnel), garantissant les meilleurs standards tant en termes d’efficacité énergétique, que de confort thermique et acoustique. 100% des postes de travail seront en premier jour et 25% des besoins énergétiques nécessaires à l’éclairage de la tour seront assurés par sa façade photovoltaïque. Les travaux seront réalisés dans le respect de la Charte de l’Economie Circulaire dans le secteur de l’Immobilier et de la Construction, signée par Groupama Immobilier et VINCI Construction France.





DATES CLÉS DU PROJET

Avril 2018 : agrément préalable à la création de bureaux

Juin 2018 : dépôt de la demande de permis de construire

Avril 2019 : obtention du permis de construire

Mars 2020 : signature du Bail en État Futur d’Achèvement entre Groupama et Total et du Contrat de Promotion Immobilière entre Groupama et VINCI Construction France

2020 : démolition des bâtiments existants ; conception

2021 : construction des fondations

2022 : construction du socle (7 étages, du 2ème sous-sol au 2ème étage)

2023 - 2025 : construction de la structure à raison d’un étage par semaine ; aménagements intérieurs

2e semestre 2025 : finitions, contrôle et réception du chantier





À propos du Groupe Groupama

Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes intemporelles pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Il s'appuie sur des communautés d’entraide, humaines, proches, optimistes et responsables. Le Groupe Groupama, l’un des premiers groupes d’assurance mutualistes en France, développe ses activités d’assurance, et de services dans dix pays. Le groupe compte 12 millions de sociétaires et clients et 31 500 collaborateurs à travers le monde, avec un chiffre d’affaires de 14,4 milliards d’euros.

À propos de Total

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus abordable, plus propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major de l’énergie responsable.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant 222 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

À propos de Paris La Défense : renforcer les liens entre le quartier d’affaires et le centre de Puteaux

Paris La Défense, Etablissement public d’aménagement, d’animation et de gestion, porte de grandes ambitions pour le quartier Michelet. L’arrivée de la tour The Link en 2025, va transformer le paysage de ce secteur aujourd’hui enclavé.

Demain, le quartier Michelet sera largement connecté au reste du territoire de Puteaux et apportera une vraie dynamique au quartier d’affaires.

En étroite collaboration avec le Département des Hauts-de-Seine et la Ville de Puteaux, une réflexion a été menée en faveur de la création de connexions urbaines, pour lier la dalle au centre-ville de Puteaux mais également requalifier le boulevard circulaire, qui constitue aujourd’hui une frontière entre le quartier d’affaires et le centre de Puteaux, et se transformera en boulevard urbain apaisé, traversable à pied.

En parallèle, le Cours Michelet va être profondément rénové et végétalisé, pour renforcer son offre existante (commerces, terrasses…) et créer de nouveaux espaces urbains ainsi que des liaisons douces entre l’hyper-centre de Puteaux et l’Esplanade de La Défense.

La livraison de l’ensemble de bureaux Carré Michelet (Eurosic Gecina) qui est intervenue en septembre dernier, a marqué concrètement le coup d’envoi de cette transformation.

