Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 11.6.2020 klo 8.30 (CEST)

Savosolar voittanut tarjouskilpailun kahdesta aurinkolämpöjärjestelmästä NewHeatille Ranskaan

Aurinkolämpöjärjestelmä Narbonnen kaupungin kaukolämpöön 850 tuhatta euroa

Pons:in kapungin kaukolämmön tuotantoon aurinkokeräinkenttä asennettuna aurinkoa seuraaville telineille lähes 700 tuhatta euroa

Savosolar Oyj on valittu neuvottelemaan sopimuksesta kahden aurinkolämpöjärjestelmän toimituksesta NewHeat SAS: lle Ranskaan. Newheat SAS tulee omistamaan rakennettavat järjestelmät ja myy niissä tuotettua lämpöä Narbonnen ja Ponsin kaukolämpöyhtiöille. Toimitussopimusta koskevat neuvottelut ovat käynnissä, ja molemmat osapuolet pyrkivät saattamaan ne päätökseen muutaman viikon aikana. Toimitussopimusten valmistuttua molempien järjestelmien toimitus alkaa vuonna 2020. Nämä hankkeet lisäävät Savosolarin aurinkolämpölaitosten määrän Ranskassa seitsemään.

Narbonnen aurinkolämpölaitoksen koko on n. 3000 m2 ja sen arvo on 850 tuhatta euroa. Ponsiin, joka on hyvin lähellä Bordeauxia, NewHeatin kotikaupunkia, Savosolar toimittaa aurinkokentän, mukaan lukien putkiston. Keräimet asennetaan telineille, jotka seuraavat aurinkoa, ja tämä mahdollistaa maksimaalisen lämmön tuotannon. Tämän kentän koko on noin 1 700 m2 ja keräimenä käytetään Savo 15 DG (kaksi lasinen), jotta saavutetaan paras suorituskyky korkeissa lämpötiloissa. Pons-toimitusten arvo Savosolarille on lähes 700 tuhatta euroa.

Jari Varjotie, Savosolarin toimitusjohtaja: ”Olemme erittäin tyytyväisiä, että vuonna 2018 toimittamamme Condat-järjestelmän jälkeen, saamme jatkotilauksia NewHeatilta, joka on erittäin aktiivinen ja osaava suurten aurinkolämpöprojektien kehittäjä Ranskassa. Molemmat järjestelmät tullaan kytkemään kaukolämpöverkkoon, ja uskomme näiden olevan erinomaisia esimerkkejä ja referenssejä monille ranskalaisille kaupungeille ja kunnille, jotka etsivät kestäviä lämmitysratkaisuja. Erityisen iloisia olemme siitä, että asennamme Pons-projektissa korkealaatuiset ja laadukkaat kaksilasiset keräimemme Arcelor Mittal Projects Exosun -yrityksen Thermotrack yksi-akselisille aurinkoa seuraaville telineille, ja siten pääsemme toistamaan Condatissa toteutetun ratkaisun. Pääsemme samalla osoittamaan tälläisen ratkaisun potentiaalia tuottaa selvästi enemmän energiaa rajalliselta maa-alueelta."

