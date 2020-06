Mortsel / België, 11 juni 2020 – 8.45 uur CET

Agfa kondigde vandaag de intentie aan om zijn drukplaatfabrieken in Pont-à-Marcq (Frankrijk) en Leeds (Verenigd Koninkrijk) te sluiten.

Door de aanzienlijke en structurele afname van de vraag in de extreem competitieve offsetdrukmarkt is Agfa genoodzaakt om zijn productiecapaciteit te optimaliseren door haar aan de veranderende marktomstandigheden aan te passen. De achteruitgang van de vraag gaat gepaard met een sterke afname van de drukplatenvolumes en aanzienlijke prijserosie. Beide vestigingen produceren Agfa’s Thermofuse-drukplaten. De marktvraag naar dit product daalt zelfs nog sterker dan voor de meeste andere drukplaten van Agfa. Helaas tonen de marktvooruitzichten geen verbetering in de komende jaren.

Om zijn drukplaatactiviteiten op een duurzame manier voort te kunnen zetten, moet Agfa zijn wereldwijde productiefaciliteiten op de meest efficiënte en competitieve manier reorganiseren.

Na alle opties overwogen te hebben, heeft Agfa nu de werknemers-vertegenwoordigers en de werknemers van beide fabrieken alsook de betrokken autoriteiten geïnformeerd dat het van plan is de twee fabrieken te sluiten. Helaas zou deze beslissing gevolgen hebben voor 175 werknemersfuncties in Pont-à-Marcq (Frankrijk) en 76 werknemersfuncties in Leeds (VK).

Twee vestigingen in verschillende landen sluiten is een moeilijke beslissing, maar deze stap is voor Agfa absoluut noodzakelijk om zijn aanwezigheid in de offsetmarkt te vrijwaren. Het management van Agfa is zich ervan bewust dat deze mededeling gepaard gaat met heel wat emoties. Het zal zijn uiterste best doen om de impact op de werknemers die bij deze geplande herstructurering betrokken zijn te beperken.

De sluiting zou plaatsvinden na de afronding van de geldende informatie- en consultatieprocedures in beide landen.



Over Agfa-Gevaert

De Agfa-Gevaert Groep is een toonaangevende onderneming op het vlak van beeldvormingstechnologie en IT-systemen met meer dan 150 jaar ervaring. De Groep bestaat uit vier divisies: Radiology Solutions, HealthCare IT, Digital Print & Chemicals en Offset Solutions. Ze ontwikkelen, produceren en verkopen analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorgsector, voor specifieke industriële toepassingen en voor de drukindustrie.

Het hoofdkantoor en de moedermaatschappij van de Agfa-Gevaert Groep bevinden zich in Mortsel, België. De grootste productie- en onderzoekscentra zijn gevestigd in België, de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koningrijk, Oostenrijk, China en Brazilië. De Groep is wereldwijd commercieel actief, met eigen verkooporganisaties in meer dan 40 landen. In landen waar het geen eigen verkooporganisaties heeft, wordt de markt bediend door een netwerk van agenten en tussenpersonen. In 2019 boekte de Groep een omzet van 2.239 miljoen euro.

