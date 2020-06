Aqua Bio Technology (ABT) har inngått et strategisk partnerskap med det canadiske selskapet DCP Dermoscience. Samarbeidet omfatter verdensomfattende distribusjonsrettigheter for flere av DCPs hudpleieprodukter og felles utvikling av nye produkter.



DCP Dermoscience er et kosmetikkselskap i den canadiske Quebec-provinsen. Selskapet utvikler og produserer naturlige hudpleieprodukter. DCP har utviklet og produsert produkter for en rekke kjente varemerker som L’Oreal, Johnson & Johnson og Gillette. På samme måte som ABT, fokuserer også DCP på hudpleieprodukter av marint og botanisk opphav.

Avtalen om forretningsutvikling og distribusjon innebærer to attraktive forretningsmuligheter: ABT har fått distribusjonsrettighetene for flere av DCPs hudpleieprodukter for hele verden unntatt Canada. ABT har de siste to årene bygget opp et distribusjonsnettverk for hudpleieprodukter som nå dekker tre verdensdeler. Hudpleieserien Moana fra New Zealand er grunnstammen i porteføljen.

I tillegg til distribusjonen av DCPs produkter kan de to selskapene i fellesskap utvikle nye hudpleieprodukter.

- Mens produktutvikling og produksjon er DCPs hovedaktivitet, representerer ABT bade bransje- og produkterfaring i tillegg til et sterkt markedsnettverk, som når ut til en samlet befolkning på 1,7 milliarder mennesker. Vi er trygge på at partnerskapet vil vise seg svært fordelaktig for begge selskaper, sier adm. direktør Maude Saint-Pierre i DCP Dermoscience.

- Samarbeidet med DCP Dermoscience innebærer en betydelig styrking av vår portefølje av naturlige hudpleieprodukter. Det gir ABT fleksibilitet og setter oss i stand til å dekke en enda større bredde av kundenes ønsker og preferanser. Vår samlede ekspertise skaper også et sterkt faglig miljø for utvikling av nye produkter, sier ABTs adm. direktør Espen Kvale.

Nærmere opplysninger ved adm. direktør Espen Kvale, telefon 9162 8092.

Aqua Bio Technology ASA (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere. Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.

Innholdet i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.