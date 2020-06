Communiqué de Presse, Paris, France 11 juin 2020

Nexans sécurise un Prêt Garanti par l’Etat de €280 millions

Paris La Défense, 11 juin, 2020 – Nexans annonce la signature d’un financement (« PGE ») (le « Financement ») d’un montant de 280 millions d’euros avec un pool de banques françaises avec une maturité de douze mois et une option d’extension jusqu’à 5 ans à la main de Nexans. L’Etat français garantit le Financement à 80% .

Au 31 mars 2020, et avant de sécuriser ce Financement, la position de liquidité de Nexans s’établissait autour de 1.0 milliard d’Euros, incluant une ligne de crédit revolving non tirée de 600 millions d’euros. Début avril 2020, le Groupe a tiré 200 millions d’euros sur la ligne de crédit revolving afin de repayer les billets de trésorerie arrivant à échéance. Nexans dispose d’une liquidité suffisante pour la continuité de son activité et ses engagements financiers sans remboursement de dette avant 2021.

Crédit Agricole CIB (Agent du Financement), BNP Paribas (Coordinateur du Financement), CIC, Crédit Agricole Ile de France, Natixis et Société Générale participent à ce financement.





À propos de Nexans

Acteur clé de la transition énergétique au niveau mondial, Nexans œuvre en faveur d’un avenir plus connecté et plus durable. Depuis plus d’un siècle, le Groupe apporte de l’énergie à la vie en fournissant à ses clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients un service complet qui tire parti des technologies digitales, afin d’optimiser la performance et l’efficacité de leurs actifs stratégiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents et l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l’industrie du câble à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ.

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Communication financière Communication Aurélia Baudey-Vignaud Tel: +33 (0)1 78 15 03 94 e-mail: aurelia.baudey-vignaud@nexans.com Catherine Garipoglu Tel: +33 (0)1 78 15 04 78 e-mail: catherine.garipoglu@nexans.com

Pièce jointe