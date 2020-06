COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nexans remporte un contrat clé en main pour la fourniture de câbles d'exportation d'énergie pour le projet de parc éolien offshore Seagreen en Écosse





Les câbles sous-marins et terrestres Nexans alimenteront jusqu'à 1 million de foyers écossais, aidant ainsi le Royaume-Uni à atteindre ses objectifs en matière d'énergie propre.

Le projet SSE Renewables confirme la position de Nexans en tant que partenaire stratégique clé dans la transition énergétique mondiale.

Le contrat fait partie du carnet de commandes de 1,6 milliard d’euros de Nexans pour les projets de câbles sous-marins.

Les câbles d'exportation sous-marins seront installés par le nouveau navire de pose de câbles Aurora de Nexans

Paris La Défense, le 11 juin 2020 – Nexans a remporté un contrat majeur avec SSE Renewables pour la conception, la fabrication et l'installation de câbles d'exportation onshore et offshore haute tension (HV) dans le cadre du développement de la phase 1 du projet de parc éolien offshore Seagreen. La construction du projet de 1 075 mégawatts (MW), situé à 27 km au large d'Angus, débutera l'année prochaine. Une fois achevé en 2022/23, Seagreen 1 sera le plus grand parc éolien d'Écosse. Il constituera également la plus grande source d'énergie renouvelable, fournissant une contribution significative à l'objectif zéro émission nette de l'Écosse et suffisamment d'énergie renouvelable propre pour alimenter 1 million de foyers.

L'usine de Nexans à Charleston, aux États-Unis, fournira les trois câbles d'exportation offshore d’une longueur d 65 km. Cette usine a récemment été agrandie pour fabriquer des câbles d'alimentation sous-marins HT et est actuellement la seule installation dotée de cette capacité en Amérique du Nord. Les trois câbles d'exportation terrestres de 20 km du projet seront fabriqués dans l'usine de Nexans à Charleroi, en Belgique.

Nexans s'est engagé à travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs locaux du projet Seagreen sur les opportunités de sous-traitance disponibles, y compris pour la partie offshore et terrestre du contrat.

Les câbles d'exportation pour le projet de parc éolien offshore Seagreen seront installés par l'Aurora, le tout nouveau navire de pose de câbles de Nexans. L'Aurora est actuellement en construction et sera livré au deuxième trimestre 2021.

Le directeur du projet Seagreen, John Hill, a déclaré: «Nous sommes ravis d'avoir l'expertise de Nexans sur le projet Seagreen car Nexans est un leader mondial dans la fourniture et l'installation de câbles d'alimentation sous-marins.»

Ragnhild Katteland, vice-président exécutif de Nexans pour le groupe d'activités Subsea et Land System, a déclaré: «Nous sommes ravis de ce contrat de SSE Renewables et nous sommes heureux d'aider à donner vie au plus grand parc éolien d'Écosse. Cela confirme la position de Nexans en tant que partenaire stratégique fortement impliqué dans la transition énergétique mondiale »

L'électricité produite par les turbines Seagreen sera acheminée via les câbles d'exportation sous-marins jusqu'à la terre à Carnoustie. De là, les câbles terrestres transmettront l’électricité à une nouvelle sous-station à Tealing où elle alimentera le réseau national de transport d’électricité du Royaume-Uni.





A propos de Nexans

Nexans est l’un des principaux moteurs de la transition mondiale vers un avenir énergétique plus connecté et durable. Depuis plus de 120 ans, le Groupe donne de l’énergie à la vie en mettant à la disposition de ses clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients des services complets qui s’appuient sur les technologies numériques afin d’optimiser les performances et l’efficacité de leurs infrastructures critiques. Le Groupe conçoit des solutions et services tout au long de la chaîne de valeur dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment & Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans a été le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur, notamment Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ.

Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com





