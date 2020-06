ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.6.2020 KLO 13.30



ROBIT OYJ:N OSAKEPOHJAINEN AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ – SUUNNATTU OSAKEANTI

Robit Oyj:n hallitus on 11.6.2020 päättänyt suunnatusta osakeannista yhtiön avainhenkilöille pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Osakeantipäätös perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen sekä hallituksen 25.3.2020 tekemään päätökseen osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä yhtiön avainhenkilöille.

Annissa lasketaan liikkeelle enintään 96 500 uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään osallistuvien avainhenkilöiden merkittäväksi.

Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on sitouttaa yhtiön avainhenkilöt pitkän aikavälin kannustinjärjestelmällä.

Osakkeiden merkintäaika on 11.6.2020–18.6.2020, jonka aikana osakkeet on maksettava yhtiön osoittamalle pankkitilille. Osakkeiden merkintähinta on 1,91 euroa per osake, joka on sama kuin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.5.2020–31.5.2020 ja kunkin merkinnän minimiraja on 500 kappaletta ja maksimi 10 000 kappaletta.

Kannustinjärjestelmä käsittää kalenterivuodet 2020–2022. Osakeohjelmassa on kolme osatekijää: avainhenkilön oma sijoitus yhtiöön (base share plan), yhtiön lisäosakekannustin (matching share plan) sekä suoriteperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan). Avainhenkilö saa lisäosakeohjelmassa jokaista osakeomistusedellytyksen alaista osaketta kohden yhden osakkeen (matching share) ja suoriteperusteisessa lisäosakeohjelmassa Robit Oyj:n hallituksen asettaman tavoitteen saavuttamisen perusteella enintään kolme osaketta (performance matching share). Yhtiön kannustimena annettavat lisäosakkeet (matching shares) sekä suoriteperusteiset lisäosakkeet (performance matching shares) maksetaan huhtikuun 2023 loppuun mennessä. Osakkeissa on yhden vuoden luovutusrajoitus maksuhetkestä lukien.

Robit Oyj:n avainhenkilöille suunnatun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on tiedotettu 25.3.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja

+358 400 622 092

harri.sjoholm@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com