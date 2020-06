MONTRÉAL, 11 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation TELUS pour un futur meilleur a fait un don de 100 000 $ pour contribuer aux efforts du Club des petits déjeuners, qui soutient les enfants canadiens et leur famille dans cette pandémie. Alors que le Club rejoint quotidiennement plus 240 000 enfants en temps normal par le biais de programmes d’alimentation scolaire, la crise de la COVID-19 lui a permis d’élargir les modes de distribution de nourriture aux enfants.



« Lorsque les écoles ont fermé leurs portes en mars, le Club des petits déjeuners a immédiatement cherché des moyens alternatifs de rejoindre les enfants et ainsi continuer sa mission de nourrir les enfants en milieu défavorisé, a dit Daniel Germain, président-fondateur du Club des petits déjeuners. Nous avons rapidement créé un Fonds d’urgence et avons pu bénéficier d’un grand soutien de la part de plusieurs partenaires qui nous ont permis de continuer à soutenir les enfants. Nous remercions la Fondation TELUS pour un futur meilleur qui a fait sa part pour répondre aux besoins grandissants des Canadiens. Nous tenons également à remercier tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour s’assurer que le Club rejoigne le plus d’enfants possible. Ensemble, nous pouvons diminuer l’incertitude et le fardeau des familles pour leur livrer de l’espoir et leur redonner le sourire. »

Ce don contribuera au Fonds d’urgence du Club des petits déjeuners, qui a permis de distribuer plus de 8 millions de dollars à 900 écoles et organismes communautaires pour s’assurer que les enfants ne souffrent pas d’insécurité alimentaire au cours de cette pandémie.

« Au cours de cette crise sanitaire sans précédent, nous avons concentré nos efforts afin de soutenir nos communautés et distribuer à celles qui en ont le plus besoin, a dit Dee Brown, directrice générale de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. C’est entre autres en soutenant le Club des petits déjeuners et son Fonds d’urgence que nous contribuons aux efforts des organismes communautaires canadiens qui soutiennent les personnes les plus affectées par la COVID-19. La Fondation TELUS pour un futur meilleur salue le travail du Club des petits déjeuners qui prend soin des enfants et des familles à travers le pays. »

Les fonds distribués aux Canadiens ont réellement un impact, que ce soit auprès de parents ayant récemment perdu leur source de revenus ou ceux qui étaient déjà à risque avant la pandémie. Pour lire les témoignages de personnes ayant bénéficié du Fonds d’urgence du Club, suivez nos pages Facebook et Instagram .

Pour en apprendre plus sur les actions du Club des petits déjeuners, visitez le clubdejeuner.org . Pour plus d’informations sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, rendez-vous au friendlyfuture.com .

À propos du Club des petits déjeuners

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, l’approche du Club permet d’offrir bien plus qu’un petit déjeuner aux enfants, reposant sur l’engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l’ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 243 500 enfants canadiens dans 1 809 établissements scolaires au pays. Apprenez-en plus sur notre site Internet au clubdejeuner.org .

