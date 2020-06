TELESTE OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 11.6.2020 KLO 14:00

STADLER VALITSI TELESTEN VIDEOVALVONTA- JA MATKUSTAMOKUULUTUSJÄRJESTELMÄT WALES & BORDERS -YHTIÖLLE TOIMITETTAVIIN FLIRT-JUNIIN







Teleste on valittu junavaunujen videovalvonta- ja matkustamokuulutusjärjestelmien toimittajaksi Stadlerin FLIRT-juniin, jotka on tilannut Wales & Borders -yhtiö Iso-Britanniasta. Junaprojektin loppuasiakas on Transport for Wales Rail Services.

Telesten toimitukset Stadlerille toteutetaan vuosina 2020-2023. Toimitettavaan videovalvontajärjestelmään kuuluvat junavaunujen sisä- ja ulkotiloissa sekä virroittimissa sijaitsevat valvontakamerat, videotallentimet sekä käyttöliittymät. Lisäksi toimituksissa ovat mukana matkustamokuulutusjärjestelmään sisältyvät IP-vahvistimet sekä viestintäjärjestelmä ja junankuljettajien mikrofonit.

