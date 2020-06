Faits saillants opérationnels



Les recettes brutes ont augmenté de 30 %, passant de 23,8 M$ au T2 à 30,9 M$

Les recettes nettes ont augmenté de 30 %, passant de 17,0 M$ au T2 à 22,1 M$

Les ventes de grammes et d'équivalents grammes pour adultes ont augmenté de 42 % par rapport au T2, pour atteindre 9 338 kg

Les marges brutes ont augmenté pour atteindre 40%

Les frais d’exploitation ont diminué pour s’établir à 26,8 M$

Clôture d’un placement public de 46 M$ pour favoriser la liquidité

Amélioration du BAIIA rajusté passant de (8,5 M$) au T2 à (4,3 M$) ; évolution vers un BAIIA rajusté positif au cours du premier semestre de l'exercice 2021

Annonce d'un partenariat élargi avec Molson Coors pour explorer le marché américain du CBD au Colorado

OTTAWA, 11 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) (« HEXO » ou la « Société ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'exercice 2020, clos le 30 avril 2020. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

« J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier l'équipe d'HEXO qui a travaillé sans relâche pendant la pandémie COVID 19 pour garder les portes ouvertes et assurer la sécurité de nos employés et de nos clients. Nous ne pourrions pas y parvenir sans vous, nous reconnaissons et apprécions vos efforts. C'est grâce à votre travail acharné que nous avons pu clôturer le troisième trimestre en atteignant nos objectifs financiers, même dans l'adversité », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et cofondateur d'HEXO.

Faits saillants opérationnels et financiers

Période de trois mois close le Période de neuf mois close le Aperçu de l’état des résultats (en millions) 30 avril 2020 31 janvier 2020 30 avril 2019 30 avril 2020 30 avril 2019 $ $ $ $ $ Produits bruts tires des ventes de cannabis 30,9 23,8 15,9 74,0 38,7 Taxes d’accise (8,8 ) (6,9 ) (3,0 ) (20,5 ) (6,8 ) Produits nets tires de la vente de marchandises 22,1 17,0 13,0 53,5 32,0 Produits complémentaires 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Marge brute avant ajustements de la juste valeur 8,8 5,7 6,4 18,9 16,2 Marge brute 5,7 (7,9 ) 21,8 (23,3 ) 40,7 Charges d’exploitation (26,8 ) (281,5 ) (24,1 ) (347,9 ) (64,6 ) Résultat d’exploitation (21,1 ) (289,4 ) (2,2 ) (371,1 ) (23,9 ) Autres produits (charges et pertes) 1,5 (8,8 ) (5,5 ) (12,8 ) (1,0 ) Résultat net avant recouvrements d'impôts (19,5 ) (298,2 ) (7,8 ) (384,0 ) (24,9 ) Recouvrements d'impôts – – – 6,0 – Total du résultat net (19,5 ) (298,2 ) (7,8 ) (377,9 ) (24,9 )

Faits saillants du troisième trimestre 2020

Les recettes brutes ont augmenté de 30 %, passant de 23,8 M$ au T2 2020 à 30,9 M$, et de 15,9 M$ au T3 2019. Les recettes nettes ont augmenté de 30% à 22,1 M$ contre 17,0 M$ au T2 2020 et 13,0 M$ au T3 2019.

Les recettes dégagées par les produits de cannabis à usage adulte ont augmenté de 30% au T3 2020, passant de 23,0 M$ au T2 2020 à 29,8 M$, et de 14,6 M$ au T3 2019. Le principal facteur de l'augmentation des ventes au cours du trimestre a été l'augmentation des ventes d'Original Stash. Les produits nouvellement lancés, tels que le haschisch et les extraits d'huile, ont également contribué à la croissance globale des ventes de produits destinés aux adultes. Le volume des ventes de produits destinés aux adultes au T3 2020 a augmenté de 42%, pour atteindre 9 338 kg, contre 6 579 kg vendus au T2 2020.

T3 2020 T2 2020 T1 2020 T4 2019 T3 2019 $ $ $ $ $ Revenus tirés des produits expédiés (en millions) 31,7 24,4 20,2 22,8 14,6 Moins : concessions de prix (1,1 ) (0,2 ) (1,2 ) (2,8 ) – Moins : provision pour retours sur ventes (0,9 ) (1,2 ) (0,7 ) (1,0 ) – Revenus tirés des ventes de cannabis destiné aux adultes 29,8 23,0 18,3 19,0 14,6 Taxes d’accise (8,7 ) (6,7 ) (4,7 ) (4,9 ) (2,7 ) Produits bruts tirés des ventes de cannabis destiné aux adultes 21,0 16,3 13,6 14,1 11,9

La marge brute avant les rajustements à la juste valeur pour le T3 2020 a augmentée de 7 %, s’établissant à 8,8 M$, soit 40 % du revenu net tiré de la vente de marchandises, contre 5,7 M$ millions de dollars et 33 %, au trimestre précédent. L'augmentation de la marge brute est due à une diminution des coûts de production grâce à une efficacité accrue, à l'automatisation des activités d’emballage et à la sélection des souches, ce qui a entraîné une baisse des coûts de main-d'œuvre. Bien que la Société s'attende à des fluctuations des marges brutes au cours des prochains trimestres, à mesure que de nouveaux produits seront lancés et que l'installation de Belleville se développera, ce succès démontre que HEXO se rapproche de son objectif d'une marge brute de 40 % pour l'ensemble de son portefeuille de produits.

La Société a subi une réduction de valeur sur stocks de 0,2 M$, contre 16,1 M$ au cours du T2 2020. HEXO a réorienté ses souches vers celles qui sont les plus recherchées par les consommateurs et a concentré ses efforts sur la création de produits 2.0 pour utiliser les résidus de taille. Ces gains de production interne signifient que nous n'avons pas eu à accéder à des produits tiers de qualité inférieure.

Les frais d'exploitation ont diminué pour atteindre 26,8 M$, contre 281,5 M$ au T2 2020, et 46,9 M$ au T4 2019. Les frais d'exploitation comprennent certaines dépenses que la direction estime être des dépenses non récurrentes ou hors trésorerie et liées à des changements importants dans les conditions du marché. Ces dépenses comprennent :

Coûts de restructuration - Au cours du trimestre, la Société a encouru des coûts de restructuration d'un montant de 0,9 M$, contre 0,3 M$ auT2 2020, liés à l'adaptation des activités. Ces coûts ne devraient pas se poursuivre.

Dépréciation d’immobilisations corporelles et incorporelles - Au cours du trimestre précédent, suite à l’examen stratégique de sa capacité de culture, la Société a pris la décision de mettre en vente l'installation de Niagara. Suite à cette décision, la Société a entrepris un test de dépréciation de l'installation, de ses immobilisations corporelles et des actifs incorporels acquis auprès de Newstrike Brands Ltd. La Société a déterminé qu'une perte de valeur de 138,3 M$ était nécessaire au T2 2020, néant au T3 2020.

Dépréciation du fonds de commerce - Au cours du trimestre précédent, la Société a enregistré une dépréciation du fonds de commerce de 111,9 M$, néant au T3 2020.

Réalisation d'un contrat déficitaire – Au cours du T2 2020, la Société a enregistré une réalisation de 3,0 M$ à la suite d'un contrat déficitaire qui fait actuellement l'objet d'un litige, néant au T3 2020.

Une fois normalisés pour ces dépenses non récurrentes ou hors trésorerie liées à des changements importants dans les conditions du marché, la Société déclare des frais d’exploitation normalisés de 25,7 M$, comparativement à 28,1 M$ au T2 2020 et 46,9 M$ au plus haut point au T4 2019. La baisse de 9 % d'un trimestre sur l'autre est le résultat d'une diminution des frais juridiques et professionnels, des frais de déplacement et de la rémunération en actions, alors que la Société continue de réduire les niveaux antérieurs de ses dépenses afin de réorienter ses activités vers l’atteinte d’un BAIIA rajusté positif. La réduction significative depuis son pic au T4 2019 est également due à une réduction et un recentrage des dépenses liées au marketing. Une fois normalisées les autres dépenses hors trésorerie, la Société déclare des frais d'exploitation normalisés de 14,4 M$, contre 16,1 M$ au T2 2020.

BAIIA rajusté (en millions) T3 2020 T2 2020 T1 2020 T4 2019 T3 2019 $ $ $ $ $ Total du résultat net (19,5 ) (298,2 ) (60,0 ) (44,7 ) (7,8 ) Impôt sur le revenu (recouvrement) – – (6,0 ) (18,2 ) – Charges financières (revenus) nettes 2,9 3,3 (0,1 ) (1,3 ) (1,1 ) Dépréciation, inclus dans le coût des ventes 1,0 0,9 0,4 0,4 0,3 Dépréciation, inclus dans les frais d’exploitation 1,6 2,0 1,3 0,6 0,1 Amortissement, inclus dans les frais d’exploitation 0,3 1,7 1,7 1,4 0,1 Pertes (profits) sur les investissements Réévaluation des pertes/(profits) des instruments financiers (5,0 ) (2,7 ) (0,3 ) (0,5 ) 1,1 Quote-part de la perte résultant d'un investissement dans une coentreprise 1,2 1,6 1,7 1,3 1,1 Perte/(profit) non réalisé(e) sur les débentures convertibles 0,2 0,4 2,6 0,1 4,1 Perte non réalisée sur les investissements 0,3 6,6 1,7 – 0,3 Perte/(profit) réalisé(e) sur les investissements 1,2 0,2 – 0,2 – Perte/(profit) de taux de conversion des devises étrangères (2,4 ) (0,6 ) – 0,1 – Rajustements à la juste valeur hors trésorerie Juste valeur réalisée des stocks vendus 9,3 5,4 6,7 7,3 4,7 Profit non réalisé sur les variations de la juste valeur des actifs biologiques (6,4 ) (7,9 ) (7,1 ) (5,3 ) (20,1 ) Dépenses non récurrentes Coûts de restructuration 0,9 0,3 3,7 – – Autres éléments hors trésorerie Rémunération sous forme d’actions, compris dans les frais d’exploitation 6,2 7,9 8,2 10,2 8,2 Rémunération sous forme d’actions, compris dans le coût des ventes 0,4 1,0 0,2 0,9 0,4 Radiation des stocks et des actifs biologiques et coûts de destruction – – 0,7 – – Radiation des stocks – – 2,2 – – Réduction de la valeur des stocks à la valeur de réalisation nette 0,2 16,1 23,0 19,3 – Perte de valeur des actifs à titre du droit d’utilisation – 0,5 0,7 – – Perte de valeur des immobilisations corporelles 0,2 31,6 – – – Perte de valeur des immobilisations incorporelles – 106,2 – – – Perte de valeur sur le fonds de commerce – 111,9 – – – Comptabilisation d’un contrat déficitaire – 3,0 – – – Cessions des actifs à long terme 3,2 0,5 – – – BAIIA rajusté (4,3 ) (8,5 ) (18,7 ) (28,2 ) (8,5 )

Au cours du T3 2020, le BAIIA rajusté calculé par la Société a augmenté à (4,3 M$), contre (8,5 M$). Cela représente une augmentation de 50 %. La Société reste concentrée sur la réalisation d'un BAIIA rajusté positif au cours du premier semestre de l'exercice 2021, en fonction des répercussions de la COVID-19 sur les opérations, la mise en place de magasins et la demande des clients.

Autres développements

Entrée sur le marché américain

Le 15 avril 2020, Molson Coors et HEXO ont annoncé la création d'une coentreprise pour explorer les possibilités de boissons non alcoolisées à base de chanvre et de CBD au Colorado.

Clôture de l'offre publique de 57,5 M$

Le 21 mai 2020, HEXO a clôturé un placement public par prise ferme de 57,5 M$ pour l'achat et la vente de 55 600 000 unités et de 8 340 000 unités de surallocation. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire au prix d'offre de 0,90 $ par unité. Les bons de souscription ont une durée de cinq ans et un prix d'exercice de 1,05 $ par action.

Licence de vente de Belleville

Le 1er juin 2020, HEXO a annoncé que Santé Canada a accepté de modifier la licence octroyée à son installation de fabrication et de transformation de cannabis à Belleville (Ontario), visant la vente de cannabis séché et frais, d’extraits de cannabis, de produits topiques de cannabis et de produits de cannabis comestibles. La licence modifiée englobe aussi l’expansion de la zone sous licence afin d’y inclure le secteur de production des boissons de la division breuvages Truss/HEXO. Cette modification de licence permettra à la Société de réaliser de plus grandes économies d'échelle, d'élargir le déploiement des produits 2.0 et de poursuivre sa stratégie d'expansion nationale.

Lancement du nouveau format pour les produits médicaux

Le 3 juin 2020, HEXO a annoncé aux clients médicaux de HEXO le lancement d'un nouveau format de 30 grammes de fleurs de Tsunami, sa populaire souche à haute teneur en THC.

Mise à jour sur Covid-19

À la suite de la pandémie COVID-19, le pouvoir a été relégué aux gouvernements provinciaux et territoriaux pour déterminer si la vente de cannabis sera considérée comme un service essentiel et sous quels supports (en magasin et/ou en ligne) le cannabis peut être vendu. Les diverses provinces ont adopté des approches différentes, mais la possibilité pour le consommateur d'accéder au cannabis légal a été maintenue. Au cours du mois de mars, le marché a connu une augmentation générale des ventes en raison de la tendance de constituer des réserves, mais les consommateurs ont également dépensé davantage pour des activités de loisirs qu’ils peuvent pratiquer dans le confort de leur foyer.

La capacité de la Société à répondre à l'augmentation de la demande n'aurait pas été possible sans le dévouement de toute l'équipe de HEXO. La Société a mis en place des protocoles de sécurité rigoureux pour atténuer l'exposition potentielle et offrir un environnement de travail aussi sécuritaire que possible. Les membres de notre équipe ont fait preuve d'une incroyable détermination pour s'assurer que nous continuons à fonctionner au plus haut niveau et à atteindre l'excellence opérationnelle. Nous restons vigilants et continuerons à procéder avec prudence.

Bien que nous continuions à exercer nos activités pendant une pandémie, nous restons prudents quant aux attentes futures. Nos plans visant à atteindre un BAIIA ajusté positif au cours du premier semestre de l'exercice 2021 dépendront de la croissance des magasins de détail dans nos deux plus grands marchés, l'Ontario et le Québec. Il est difficile de déterminer à quel moment les nouvelles licences seront accordées pour les nouveaux magasins de détail en Ontario et la construction de magasins supplémentaires au Québec. Nous attendons des informations complémentaires des autorités de chaque province et territoire.

Le rapport de gestion pour la période et les états financiers et notes afférentes sont disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur son site web à l'adresse www.hexocorp.com .

Conférence téléphonique

La Société organisera une conférence téléphonique, le jeudi 11 juin 2020, pour discuter de ces résultats. Sébastien St-Louis, PDG, et Stephen Burwash, directeur financier, animeront la conférence à partir de 8h30, heure normale de l'Est. Une période de questions et réponses suivra la présentation de la direction.

Date : 11 juin 2020

Heure : 8h30 HNE

Diffusion Web : https://event.on24.com/wcc/r/2410089/16D0AEA8BB7F57BED3418A6AAFDD9AC0

Pour les résultats trimestriels antérieurs et les communiqués de presse récents, veuillez consulter hexocorp.com.

À propos de HEXO Corp

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché canadien du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO Médical. Pour plus d’informations, visitez le site hexocorp.com .

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse comprennent notamment, entre autres risques et incertitudes, les déclarations de la Société concernant l’opinion de la direction que certaines charges d’exploitation sont des charges d’exploitation non récurrentes résultant de changements significatifs des conditions de marché, de même que celles relatives au recentrage de ces opérations en vue d’afficher un BAIIA positif.

Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée figure dans sa notice annuelle et d’autres documents d’information continue que l’on peut trouver sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov . Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison.

