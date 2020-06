QUÉBEC, 11 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer que sa filiale indépendante PWTMC, important fournisseur en produits chimiques de spécialité pour la filtration membranaire, a connu une croissance des ventes de 95% au Moyen-Orient et en Afrique (« MEA ») et a renforcé sa présence dans ces régions en ajoutant plus de 10 nouveaux distributeurs à son réseau au cours de la dernière année.



PWT a récemment obtenu, par le biais de son distributeur espagnol, la fourniture d'antitartres pour le système d'osmose inverse traitant 43 000 m3/jour (11,3 MGD) d’eau de mer de Djerba en Tunisie. En Arabie saoudite, l'un des plus grands marchés mondiaux de dessalement d’eau de mer, le distributeur de PWT a introduit avec succès 6 produits chimiques de spécialité, a obtenu des contrats pour la fourniture de plus de 150 tonnes de produits chimiques et a commencé la dilution locale des produits super concentrés. Enfin, en Libye, le partenaire local de PWT a commencé la dilution locale de l’antitartre super concentré (11x) et il travaille désormais avec des intégrateurs de systèmes ainsi qu'avec des utilisateurs finaux municipaux et industriels afin de maximiser l'efficacité opérationnelle, l'économie et la longévité de leurs usines de traitement d'eau.

« En tirant profit des produits PWT super concentrés, nos distributeurs internationaux peuvent réduire leurs frais de transport maritime (de près de 90%) et intérieur, et ils sont également en mesure de maintenir un stock de sécurité et un niveau d'inventaire adéquat pour répondre à la demande du marché local et aux demandes de livraison rapide. Les produits PWT ont changé la donne en temps de crise et d'incertitude, par exemple, avec la COVID-19 qui a exercé une forte pression sur les chaines d'approvisionnement dans plusieurs secteurs. Les avantages de la manutention de produits super concentrés deviennent plus évidents lorsque le transport est non seulement coûteux, mais également limité, et que l'espace sur les bateaux de marchandises est restreint », a déclaré Mazen Ellabban, directeur commercial – produits de spécialité de PWT. La ligne de produits écologiques et sans phosphate de PWT offre un large éventail de possibilités en matière de nouvelle chimie et de durabilité. Avec un engagement envers l'innovation, PWT développe des solutions chimiques hautement efficaces comme alternatives aux formules traditionnelles.

« L’équipe de PWT a travaillé fort dans les dernières années afin de diversifier sa stratégie de croissance, et d’exploiter d’autres marchés au-delà de l’Amérique du Nord et de la Chine. On peut définitivement dire que leurs efforts portent fruit aujourd’hui et que l’ajout des produits et des distributeurs de Genesys saura accentuer le momentum de notre ligne d’affaires de produits chimiques », a ajouté Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les projets de traitement d’eau et d’eaux usées, et services après-vente ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

