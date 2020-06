MONTRÉAL, 11 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mason Graphite Inc. («Mason Graphite» ou la «Société») (TSX.V: LLG; OTCQX: MGPHF) est heureuse d'annoncer la nomination de M. Fahad Al Tamimi au conseil d'administration de la Société, avec effet immédiat.



M. Al Tamimi est un homme d'affaires saoudien dont les activités d'investissement sont exercées à l’échelle mondiale. Il est président et chef de la direction de SaudConsult, une firme d'ingénierie en Arabie saoudite, responsable de nombreux grands projets d'infrastructure et de construction dans le pays. Auparavant, il était partenaire à 50% de Worley Parsons Arabia, qui a entrepris de grands projets d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars dans les secteurs des mines, du pétrole et gaz et de l'énergie, en Arabie saoudite, aux Émirats Arabes Unis et à Bahreïn. M. Al Tamimi est un actionnaire à long terme de Mason Graphite et détient 9,9% des actions en circulation. Il est également président du conseil et principal actionnaire de Kerr Mines.

Il est titulaire d'un BSc en génie chimique et d'une maîtrise en sciences en pétrole et génie civil de l'Université de Houston, au Texas.

M. Paul R. Carmel, président du conseil d'administration de Mason Graphite, a déclaré: «Au nom du conseil d'administration, je souhaite la bienvenue à Fahad au sein du conseil. Son niveau d'expérience et de connaissances sera très utile dans la détermination de la stratégie de la Société.

