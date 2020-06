EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKTIONÆRERNE I VICTORIA PROPERTIES A/S I henhold til vedtægternes § 8.5 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Victoria Properties A/S til afholdelse

Fredag den 3. juli 2020, kl. 9.00

Hos Victoria Properties A/S, Østergade 1, 1. sal, 1100 København K med følgende dagsorden og forslag:

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende:

Valg af dirigent Valg af medlemmer til bestyrelsen Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen



1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at Rasmus Bundgaard vælges til dirigent til generalforsamlingen.

2. Valg af medlemmer til bestyrelsen

De nuværende bestyrelsesmedlemmer, Søren Scheibye og Frederik Rovsing, ønsker at træde ud af bestyrelsen grundet andre erhvervsaktiviteter.

Som følge heraf fremsætter bestyrelsen forslag om valg af 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Information om kandidaterne er vedlagt denne indkaldelse, som også er at finde på selskabets hjemmeside ( www.victoriaproperties.dk ).

3. Bemyndigelse til registrering hos Erhvervsstyrelsen

Bestyrelsen stiller forslag om, at dirigenten Rasmus Bundgaard med substitutionsret bemyndiges til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage de ændringer, som styrelsen måtte kræve som betingelse for registrering.

Aktiekapitalens størrelse og stemmeret

Victoria Properties A/S har en aktiekapital på nominelt 18.657.432 kr., fordelt på 18.657.432 aktier a 1 kr. Hver aktie a 1 kr. giver én stemme.

Vedtagelseskrav

Vedtagelse af punkterne kan ske med simpelt flertal, jf. vedtægternes § 11, stk. 2.

Indkaldelsesform og adgang til oplysninger

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling vil blive sendt med brev eller e-mail til alle navnenoterede aktionærer, der har noteret deres besiddelse hos Selskabet, og som har fremsat begæring herom. Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse på Selskabets hjemmeside: www.victoriaproperties.dk

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i den ekstraordinære generalforsamling og afgive stemme på sine aktier fastsættes i forhold til de aktier, som aktionæren besidder 1 uge før den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse (registreringsdatoen). De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af aktionærens ejerforhold som noteret i ejerbogen samt i henhold til meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indføring i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.



Anmeldelsesfrist for deltagelse

I henhold til vedtægternes § 10.1.2 kan aktionærer, der ønsker at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, bestille adgangskort senest torsdag den 2. juli 2020, kl. 16.00 hos Victoria Properties A/S på mail: info@victoriaproperties.dk

Fuldmagt

Aktionærer, som er forhindret i at deltage i den ekstraordinære generalforsamling, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagtsblanket kan fås hos Victoria Properties A/S på mail: info@victoriaproperties.dk og bedes venligst sendt i underskrevet og dateret stand, således, at den er Victoria Properties A/S i hænde

senest torsdag den 2. juli 2020, kl. 16.00.

Der stilles en fuldmagtsblanket til rådighed på selskabets hjemmeside www.victoriaproperties.dk



Brevstemme:

Kapitalejerne har mulighed for at brevstemme. Der stilles en blanket til rådighed herfor på selskabets hjemmeside www.victoriaproperties.dk . Blanketten bedes venligst sendt i underskrevet og dateret stand, således, at den er Victoria Properties A/S i hænde senest torsdag den 2. juli 2020 kl. 16.00.

Kontaktperson:

Rasmus Bundgaard

Adm. dir.

Victoria Properties A/S

RB@victoriaproperties.dk





Kandidater på valg til bestyrelsen i Victoria Properties A/S:

Nina Simone Valeska Grunow-Jensen

Tysk statsborger, født 7. september 1972

Uddannelse: Jurist

Stilling: Virksomhedsjurist, Head of Transaction and Tax hos P+, Pensionskassen for Akademikere

Nina Simone Valeska Grunow-Jensen er født og opvokset i Berlin og har haft tysk advokatbestalling siden 2002. Hun flyttede til Danmark i 2005 (opnåede bestalling i 2007) og har siden beskæftiget sig med danske og internationale fast ejendomstransaktioner, skat ved strukturering af transaktioner samt dansk-tyske forhold.

Nina Simone Valeska Grunow-Jensen har øvrige poster:

HJ Byg & Rådgivning A/S (bestyrelsesmedlem)

Sankt Petri Skole (reel ejer, da ledelsen er sat ind som ejer)

Niels Sigurd Wegener

Dansk statsborger, født 19. september 1971

Uddannelse: Jurist

Stilling: Advokat og partner i NORDIA Advokatfirma I/S

Niels Wegener har været advokat siden 2001, og har primært beskæftige sig med fast ejendom og kommercielle forhold for større og mellemstore virksomheder.

Niels Sigurd Wegener har øvrige poster:

BARFOED GROUP P/S (bestyrelse)

DANCOVER A/S (formand)

PR TRADING-FLEKOTA A/S (bestyrelsesmedlem)

Dahlgaard Byg ApS (bestyrelsesmedlem)

NORDIA Advokatfirma I/S (reel ejer, fuldt ansvarlig deltager)

K/S SCT. JØRGENSBJERG 43 (legal ejer)

BLACKSTONE INVEST ApS (stifter, direktion, reel ejer)

CLEAR SKIES INDUSTRIES ApS (legal ejer, stifter, direktion, reel ejer)

CGI Holding IVS (reel ejer)

K/S KNUDEVEJEN 3, VEJEN (legal ejer, reel ejer)

