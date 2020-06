MONTRÉAL, 11 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Métaux NioBay inc. (« NioBay » ou la « Société ») (TSX-V : NBY) a le plaisir d’annoncer qu’elle a mandaté Relations Publiques Paradox Inc. (« Paradox ») en date du 1er juin 2020 afin de fournir à NioBay des services liés aux relations avec les investisseurs. Paradox est une firme de consultation en relations aux investisseurs basée à Montréal en affaires depuis plus de 15 ans. Paradox a représenté de nombreuses sociétés publiques auprès de son réseau étendu et grâce à son expérience du marché des capitaux.



Paradox accroîtra la visibilité de NioBay dans la communauté financière par la voie de rencontres directes, de marketing global, et par l’organisation de présentations visant les professionnels du marché des capitaux et les investisseurs potentiels. La vaste expérience de Paradox dans les métaux de spécialité et son réseau étendu permettront une approche globale de services professionnels de relations aux investisseurs et fourniront à NioBay des programmes de relations aux investisseurs créatifs, efficaces et axés sur les résultats.

« Nous avons le plaisir d’annoncer que nous avons mandaté Paradox afin de renforcer le profil de NioBay au sein de la communauté financière et d’améliorer la visibilité de la Société », a mentionné Claude Dufresne, président et chef de la direction de NioBay.

“Nous sommes enthousiastes à l’idée de nous joindre à l’équipe de NioBay et d’aider à démontrer la valeur potentielle du projet James Bay Niobium auprès du marché des capitaux. La robustesse des ressources minérales conformes au règlement NI43-101 sera démontrée par les études d’ingénierie à venir. La Société est en position de livrer cette année une mise à jour de l’estimation des ressources minérales, des essais métallurgiques et une étude économique préliminaire pour laquelle nous envisageons de solides paramètres économiques », a noté Jean-François Meilleur, président de Paradox.

L’entente, entrant en vigueur le 1er juin 2020, a une échéance de 24 mois et peut être résiliée en tout temps après le 30 novembre 2020, sans frais pour les parties, en fournissant un avis écrit de 30 jours. Paradox sera rémunérée à raison d’un montant moyen de 3 750 $ par mois et se verra octroyer l’option d’acquérir 400 000 actions ordinaires de NioBay à un prix de 0,29 $ par action sur une période de cinq ans, conformément au régime d’octroi d’options d’achat d’actions de la Société et de la politique 3.4 de la Bourse de croissance TSX. L’entente liée aux services de relations aux investisseurs, ainsi que les frais engendrés et l’octroi d’options d’achat d’actions, sont assujettis à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

À PROPOS DE LES MÉTAUX NIOBAY INC.

Les Métaux NioBay inc. est une société d’exploration minière détenant une participation de 100 % dans le projet James Bay Niobium situé à 45 km au sud de Moosonee, dans les basses-terres de la baie James en Ontario. NioBay détient également une participation de 72,5 % dans le projet de niobium et de tantale Crevier situé au Québec et une participation directe de 49 % dans certains titres miniers situés dans les régions de Chibougamau et Normétal, au Québec, aux termes d’une convention de co-entreprise avec SOQUEM.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ :

Les Métaux NioBay inc.

Claude Dufresne, ing.

Président et chef de la direction

Tél. : 514 866-6500

Courriel : cdufresne@niobaymetals.com

www.niobaymetals.com

Paradox Public Relations

Tél. 514 341-0408 ou 1-866-460-0408

jfmeilleur@paradox-pr.ca