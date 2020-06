LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

QUÉBEC, 11 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Robex Inc. (« Robex » ou « la Société ») (TSXV : RBX/FWB : RB4) annonce que Messieurs Georges Cohen, Benjamin Cohen et Julien Cohen (collectivement, les Acquéreurs) ont exercé un total de 8 500 000 options d’achat d’actions le 10 juin 2020 (l’Opération) à un prix variant de 0,09 $ à 0,13 $ par action pour un total de 8 500 000 actions ordinaires de Robex réparties de la façon suivante :

Nombre d’actions ordinaires acquises suite à l’exercice des options Prix unitaire Total (CAD) Georges Cohen 3 000 000 0,09 $ 270 000 $ Benjamin Cohen 1 250 000 0,09 $ 112 500 $ 2 000 000 0,13 $ 260 000 $ Julien Cohen 750 000 0,09 $ 67 500 $ 1 500 000 0,13 $ 195 000 $ Total : 8 500 000 905 000 $

Immédiatement avant l’opération, les Acquéreurs détenaient, directement ou indirectement, ou exerçaient le contrôle sur les titres suivants de la Société : (i) pour Georges Cohen : 289 854 027 actions ordinaires et 3 000 000 options d’achat d’actions; (ii) pour Benjamin Cohen : 18 077 800 actions ordinaires et 3 250 000 options d’achat d’actions; et (iii) pour Julien Cohen : 20 627 800 actions ordinaires et 2 250 000 options d’achat d’actions.

Immédiatement après l’opération, les Acquéreurs détenaient, directement ou indirectement, ou exerçaient le contrôle sur les titres suivants de la Société (i) pour Georges Cohen : 292 854 027 actions ordinaires correspondant à environ 49,74 % des actions ordinaires émises et en circulation; (ii) pour Benjamin Cohen : 21 327 800 actions ordinaires correspondant à environ 3,62 % des actions ordinaires émises et en circulation; et (iii) pour Julien Cohen : 22 877 800 correspondant à environ 3,89 % des actions ordinaires émises et en circulation.

Pour plus de clarté et dans un soucis de transparence, les Acquéreurs détiennent, avec d’autres membres de leur famille soit Emilie Cohen, Laetitia Cohen et Johan Contat Cohen, un total de 391 293 027 actions ordinaires représentant environ 66,46 % des actions ordinaires émises et en circulation de Robex. Cependant, ces derniers ne détenaient aucune option d’achat d’actions et n’ont donc pas participé à l’Opération faisant l’objet de la présente déclaration.

Les Acquéreurs ont exercé les options d’achat d’actions et ainsi acquis les actions ordinaires à des fins d’investissement et pourrait augmenter ou réduire leur participation dans la Société selon la conjoncture sur les marchés ou d’autres facteurs pertinents. Ni les Acquéreurs, ni toute autre personne agissant conjointement ou de concert avec l’un d’eux, n’a présentement de plans ou d’intentions visant l’acquisition ou la cession de valeurs mobilières de la Société.

Le présent communiqué est publié pour répondre aux exigences du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés en lien avec le dépôt d’une déclaration selon le système d’alerte (la Déclaration selon le système d’alerte).

Une copie de la déclaration selon le système d’alerte est disponible sur SEDAR sous le profil d’émetteur de la Société à l’adresse : www.sedar.com ou peut être obtenue en communiquant avec M. Augustin Rousselet au : (581) 741-7421.

Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec M. Augustin Rousselet, Chef de la direction financière, au siège social de la Société situé au 437 Grande Allée E Bureau 100, Québec, Québec G1R 2J5.

La Bourse de croissance TSX ou le fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'authenticité ou à la précision de ce communiqué.



Pour informations :

Ressources Robex Inc.