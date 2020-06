TORONTO, 11 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a publié aujourd’hui son Report on Responsible Investment . Ce rapport fournit une vue d’ensemble de l’investissement responsable au Canada et à travers le monde, abordant entre autres les thèmes de la terminologie, du rendement financier et de l’avenir de l’investissement responsable.



« L’IFIC s’efforce de comprendre les préférences et besoins changeants des investisseurs canadiens », a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. « Alors que l’investissement responsable suscite un intérêt croissant, nous avons rédigé ce rapport afin de sensibiliser les investisseurs et de plaider en faveur d’une meilleure transparence dans les différentes approches du secteur. »

Le rapport présente les renseignements suivants : les approches fondamentales de l’investissement responsable, à savoir la sélection et les exclusions, l’engagement des entreprises, l’investissement thématique et l’investissement d’impact; les facteurs de croissance de l’investissement responsable sur le marché canadien, notamment le rendement financier, la demande des clients et le désir d’opérer des changements positifs; et un aperçu du marché. Le rapport souligne aussi le nombre croissant de normes, certifications, notations et réglementations relatives à l’investissement responsable.

À la fin de 2019, les fonds communs de placement d’investissement responsable totalisaient 12 milliards de dollars et les FNB d’investissement responsable totalisaient 654 millions de dollars au Canada. Cela représente 0,7 % du total de l’actif des fonds communs de placement et 0,3 % de l’actif des FNB respectivement.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :