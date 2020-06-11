马耳他, June 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 新冠肺炎（COVID-19）疫情之后，在全球经济衰退和失业率上升的大背景下，加密货币行业却大受追捧。据Blockchain.com数据显示，自三月份比特币交易大幅降至约每天25万次之后，每天确认交易次数一直稳步增长；三月份各大比特币交易所的总交易量已达到6.844亿美元。新冠肺炎（COVID-19）疫情无疑加快了加密货币的应用，促使更多人置信于比特币，而不是黄金、股票市场和房地产等传统避险资产。



考虑到不断增长的商业机会和对加密货币交易的需求，OKEx正在将业务扩展到目前180个国家和地区之外的世界其他地区。“对于OKEx来说，这是个令人兴奋的时刻，我们计划在更多地区开设新的办公室，以更好地服务我们的用户，我们已经开始招募热衷于区块链技术的专业人士，以实现共同发展和成功。我们预计两年内为全球客户提供服务的员工总数将增加一倍，” OKEx首席执行官Jay Hao表示。

Jay还表示，OKEx正在欧洲地区启动Beacon计划，为那些对蓬勃发展的区块链和加密货币领域感兴趣的人士提供疫情封锁期间的支持，这也是为OKEx培养潜在人才的一个机会。

OKEx Beacon计划 将招募6名学员，接受首席执行官Jay Hao和金融市场总监Lennix Lai为期一个月的独家辅导。学员每周参与一次30分钟的Telegram辅导课程。此外，他们还将参加行业专业人士提供的区块链和加密货币特定主题大师课，每天获取当日新闻摘要、行业研究和产品知识分享，并接受OKEx团队的指导，表现优秀者将有机会在未来加入OKEx团队。

关于OKEx

作为全球最大、最多元化的加密货币市场，OKEx是全球加密货币交易者、挖矿者和机构投资者管理加密货币资产、增加投资机会和对冲风险的平台。我们提供主要加密货币的现货和合约产品交易，包括交割合约、永续合约和期权，为投资者制定战略提供极大的灵活性，从而实现收益最大化并降低风险。



